ВС РФ освободили Украинск

Денис Пушилин сообщил об освобождении Украинска
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военные России освободили населенный пункт Украинск. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики, в которой и находится освобожденный населенный пункт, Денис Пушилин.
«Пушилин заявил об освобождении Украинска», — передает ТАСС. Населенный пункт находится в ДНР.
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