ВС РФ освободили Украинск

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Оглашение результатов после подсчета голосов на референдуме о вхождении ЛДНР, Запорожья, Херсона в состав РФ. Донецк, пушилин
Денис Пушилин сообщил об освобождении Украинска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные России освободили населенный пункт Украинск. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики, в которой и находится освобожденный населенный пункт, Денис Пушилин.

«Пушилин заявил об освобождении Украинска», — передает ТАСС. Населенный пункт находится в ДНР.

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Военные России освободили населенный пункт Украинск. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики, в которой и находится освобожденный населенный пункт, Денис Пушилин. «Пушилин заявил об освобождении Украинска», — передает ТАСС. Населенный пункт находится в ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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