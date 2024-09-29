В Екатеринбурге скончался проректор УрФУ

В Екатеринбурге 28 сентября скончался проректор УрФУ Андрей Полтавец

30 сентября 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

Андрей Полтавец умер на 65-м году жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 28 сентября умер на 65-м году жизни проректор Уральского федерального университета по информационным технологиям Андрей Полтавец. Об этом рассказали в telegram-канале вуза. «С прискорбием сообщаем, что сегодня [28 сентября] скончался наш проректор по информационным технологиям Андрей Полтавец. Нам будет очень не хватать его», — следует из поста. Полтавец уроженец Свердловска. Здесь же он с золотой медалью окончил школу №5, а в 1982 году с отличием — физический факультет Уральского государственного университета (сейчас УрФУ). В 1990-е был одним из инициаторов внедрения компьютерных технологий в учебный процесс в УрФУ. В 2010 году награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования». С 2015-го занимал должность проректора вуза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 28 сентября умер на 65-м году жизни проректор Уральского федерального университета по информационным технологиям Андрей Полтавец. Об этом рассказали в telegram-канале вуза. «С прискорбием сообщаем, что сегодня [28 сентября] скончался наш проректор по информационным технологиям Андрей Полтавец. Нам будет очень не хватать его», — следует из поста. Полтавец уроженец Свердловска. Здесь же он с золотой медалью окончил школу №5, а в 1982 году с отличием — физический факультет Уральского государственного университета (сейчас УрФУ). В 1990-е был одним из инициаторов внедрения компьютерных технологий в учебный процесс в УрФУ. В 2010 году награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования». С 2015-го занимал должность проректора вуза.