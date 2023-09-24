Пермский мэр, возмутивший губернатора наглым PR, начал рекламировать кафе

Мэр Чусового Сергей Белов в своих соцсетях рекламирует кафе

Сергей Белов опубликовал у себя на странице видео с рекламой кафе Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Мэр Чусового (Пермский край) Сергей Белов удивил политэлиты рекламой кафе. Пост, где содержалась информация о новом заседании общепита в городе, сначала вышел на официальной странице округа в соцсети «ВКонтакте», а потом Белов разместил его в своем аккаунте. Летом губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказывал недовольство излишним личным PR-ом Сергея Белова.

«Посещали уже?» — написал мэр в публикации с роликом. На звонки корреспондента URA.RU чиновник не ответил.

Местные политэлиты недоумевают по поводу выходки Белова. Есть версия, что это кафе (кстати, оно расположено в самой проходной точке города), связано с дружественным Белову местным бизнесменом.

По слухам, местные жители даже подали жалобу в краевое УФАС, якобы из-за нарушения закона о рекламе. В пресс-службе УФАС сообщили, что никакой жалобы им не поступало.

Ранее URA.RU рассказывало, что мэр может лишиться работы из-за гнева Махонина. Губернатора раздражает то, что Сергей Белов приписывает себе заслуги по развитию Чусовского округа. Его PR-компания «Как похорошел Чусовой при Белове» вызвала у краевых властей много вопросов.