Путин назначил новых судей в ХМАО

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Путин подписал указ о назначении судей в суды ХМАО, Когалыма и Сургутского района
Путин подписал указ о назначении судей в суды ХМАО, Когалыма и Сургутского района Фото:

Президент России Владимир Путин назначил новых судей в ХМАО. Указ размещена на официальном интернет-портале правовой информации.

«[Назначить] судьей суда Ханты-Мансийского автономного округа Югры Соболевскую Наталью Юрьевну», — говорится в документе. Также президент назначил Ладу Латышеву судьей Когалымского городского суда и Елену Михайлову судьей Сургутского районного суда.

Ранее URA.RU рассказывало о назначении пяти новых судей в ХМАО. Они коснулись окружного суда, арбитражного, Нижневартовского городского и Нефтеюганского районного.

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Президент России Владимир Путин назначил новых судей в ХМАО. Указ размещена на официальном интернет-портале правовой информации. «[Назначить] судьей суда Ханты-Мансийского автономного округа Югры Соболевскую Наталью Юрьевну», — говорится в документе. Также президент назначил Ладу Латышеву судьей Когалымского городского суда и Елену Михайлову судьей Сургутского районного суда. Ранее URA.RU рассказывало о назначении пяти новых судей в ХМАО. Они коснулись окружного суда, арбитражного, Нижневартовского городского и Нефтеюганского районного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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