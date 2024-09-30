Путин подписал указ о назначении судей в суды ХМАО, Когалыма и Сургутского района
Президент России Владимир Путин назначил новых судей в ХМАО. Указ размещена на официальном интернет-портале правовой информации.
«[Назначить] судьей суда Ханты-Мансийского автономного округа Югры Соболевскую Наталью Юрьевну», — говорится в документе. Также президент назначил Ладу Латышеву судьей Когалымского городского суда и Елену Михайлову судьей Сургутского районного суда.
Ранее URA.RU рассказывало о назначении пяти новых судей в ХМАО. Они коснулись окружного суда, арбитражного, Нижневартовского городского и Нефтеюганского районного.
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