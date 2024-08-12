Путин назначил пять новых судей в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе назначены пять новых судей. Приказ подписал президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба югорских судов.
«Указом президента Российской Федерации от 13 августа 2024 года № 685 „О назначении судей федеральных судов...“ назначены: судьей суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Гафуров Марат Гафиятович», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Тем временем, должности в арбитражном суде Югры получили Евгений Бачурин и Юлия Петрова.
В Нефтеюганском районе новым судьей стал Сергей Смирнов. А в Нижневартовском городском суде — Илона Васенина.
Ранее URA.RU рассказывало о назначении двух других судей. Тогда речь также шла про арбитражный суд ХМАО и Нижневартовский городской.
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