12 августа 2024

Путин назначил пять новых судей в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые должности получили пять судей
Новые должности получили пять судей Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе назначены пять новых судей. Приказ подписал президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба югорских судов.

«Указом президента Российской Федерации от 13 августа 2024 года № 685 „О назначении судей федеральных судов...“ назначены: судьей суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Гафуров Марат Гафиятович», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Тем временем, должности в арбитражном суде Югры получили Евгений Бачурин и Юлия Петрова.

В Нефтеюганском районе новым судьей стал Сергей Смирнов. А в Нижневартовском городском суде — Илона Васенина.

Ранее URA.RU рассказывало о назначении двух других судей. Тогда речь также шла про арбитражный суд ХМАО и Нижневартовский городской.

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В Ханты-Мансийском автономном округе назначены пять новых судей. Приказ подписал президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба югорских судов. «Указом президента Российской Федерации от 13 августа 2024 года № 685 „О назначении судей федеральных судов...“ назначены: судьей суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Гафуров Марат Гафиятович», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Тем временем, должности в арбитражном суде Югры получили Евгений Бачурин и Юлия Петрова. В Нефтеюганском районе новым судьей стал Сергей Смирнов. А в Нижневартовском городском суде — Илона Васенина. Ранее URA.RU рассказывало о назначении двух других судей. Тогда речь также шла про арбитражный суд ХМАО и Нижневартовский городской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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