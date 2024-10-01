Главный тренер ХК «Металлург» отказался от должности спортивного директора клуба

01 октября 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

Андрей Разин не претендует на должность генменеджера ХК «Металлург» Фото: Илья Московец © URA.RU Главный тренер магнитогорского ХК «Металлург» (Челябинская область) Андрей Разин, говоря об отставке Сергея Гомоляко, до недавнего времени занимавшего пост спортдиректора клуба, заявил, что не хочет на его место. По его словам, уход Гомоляко был принят руководством. «На позицию генменеджера я не претендую. Мне хорошо работалось с Гомоляко. Я ничего плохого о нем сказать не могу. Как и что сейчас будет — не ко мне вопрос. Руководство так решило — значит, так тому и быть», — передает слова Разина корреспондент «Матч ТВ». Новость по теме Спортивный директор ХК «Металлург» Гомоляко ушел в отставку Отставка Гомоляко случилась после провального начального сезона для «Металлурга». Решение было принято по обоюдному согласию сторон. Временным спортдиректором клуба стал Алексей Жлоба. Руководство клуба в настоящее время ведет поиск кандидата на эту должность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный тренер магнитогорского ХК «Металлург» (Челябинская область) Андрей Разин, говоря об отставке Сергея Гомоляко, до недавнего времени занимавшего пост спортдиректора клуба, заявил, что не хочет на его место. По его словам, уход Гомоляко был принят руководством. «На позицию генменеджера я не претендую. Мне хорошо работалось с Гомоляко. Я ничего плохого о нем сказать не могу. Как и что сейчас будет — не ко мне вопрос. Руководство так решило — значит, так тому и быть», — передает слова Разина корреспондент «Матч ТВ». Отставка Гомоляко случилась после провального начального сезона для «Металлурга». Решение было принято по обоюдному согласию сторон. Временным спортдиректором клуба стал Алексей Жлоба. Руководство клуба в настоящее время ведет поиск кандидата на эту должность.