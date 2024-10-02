02 октября 2024

Жители ХМАО нашли способ сэкономить на новогодних турпутевках

Жители ХМАО заранее улетают на новогодний отдых, чтобы сэкономить
© Служба новостей «URA.RU»
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Турагенты советуют вылетать на отдых заранее
Турагенты советуют вылетать на отдых заранее Фото:

Чтобы сэкономить на новогодних путевках, турагенты советуют жителям ХМАО вылетать на отдых заранее на несколько дней. Наиболее дорогие рейсы приходятся на последние дни года, рассказали URA.RU в компании «Семь Чудес».

«Большинство летят 29-30 декабря, потому что у всех работа и отчетные моменты в конце года. Но кто-то, если может, летит пораньше. За неделю до Нового года цена лучше», — пояснила турагент компании Марианна Кульченко. Вместе с этим югорчане стараются бронировать зимние туры уже с лета. Ближе к праздникам путевки, как правило, обходятся дороже.

На новогодние каникулы югорчане сейчас чаще всего бронируют туры в Египет, где одни из самых доступных цен. Также из-за прямых рейсов в топе оказались Арабские Эмираты. «Таиланд, естественно, тоже бронируют. Потом Гоа и Шри-Ланку, туда летают через Тюмень и Екатеринбург. Из Сургута также поставили полетную программу на чартерах в Сочи на всю зиму», — добавляет Кульченко.

Ранее URA.RU рассказывало, что югорчан набирают популярность путешествия в Грузию. По информации турагентства Soloway, жители ХМАО зачастую посещают там пляжные курорты.

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Чтобы сэкономить на новогодних путевках, турагенты советуют жителям ХМАО вылетать на отдых заранее на несколько дней. Наиболее дорогие рейсы приходятся на последние дни года, рассказали URA.RU в компании «Семь Чудес». «Большинство летят 29-30 декабря, потому что у всех работа и отчетные моменты в конце года. Но кто-то, если может, летит пораньше. За неделю до Нового года цена лучше», — пояснила турагент компании Марианна Кульченко. Вместе с этим югорчане стараются бронировать зимние туры уже с лета. Ближе к праздникам путевки, как правило, обходятся дороже. На новогодние каникулы югорчане сейчас чаще всего бронируют туры в Египет, где одни из самых доступных цен. Также из-за прямых рейсов в топе оказались Арабские Эмираты. «Таиланд, естественно, тоже бронируют. Потом Гоа и Шри-Ланку, туда летают через Тюмень и Екатеринбург. Из Сургута также поставили полетную программу на чартерах в Сочи на всю зиму», — добавляет Кульченко. Ранее URA.RU рассказывало, что югорчан набирают популярность путешествия в Грузию. По информации турагентства Soloway, жители ХМАО зачастую посещают там пляжные курорты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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