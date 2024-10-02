Жители ХМАО нашли способ сэкономить на новогодних турпутевках

Чтобы сэкономить на новогодних путевках, турагенты советуют жителям ХМАО вылетать на отдых заранее на несколько дней. Наиболее дорогие рейсы приходятся на последние дни года, рассказали URA.RU в компании «Семь Чудес».
«Большинство летят 29-30 декабря, потому что у всех работа и отчетные моменты в конце года. Но кто-то, если может, летит пораньше. За неделю до Нового года цена лучше», — пояснила турагент компании Марианна Кульченко. Вместе с этим югорчане стараются бронировать зимние туры уже с лета. Ближе к праздникам путевки, как правило, обходятся дороже.
На новогодние каникулы югорчане сейчас чаще всего бронируют туры в Египет, где одни из самых доступных цен. Также из-за прямых рейсов в топе оказались Арабские Эмираты. «Таиланд, естественно, тоже бронируют. Потом Гоа и Шри-Ланку, туда летают через Тюмень и Екатеринбург. Из Сургута также поставили полетную программу на чартерах в Сочи на всю зиму», — добавляет Кульченко.
Ранее URA.RU рассказывало, что югорчан набирают популярность путешествия в Грузию. По информации турагентства Soloway, жители ХМАО зачастую посещают там пляжные курорты.
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