Скрывавшегося 20 лет бойца опасной свердловской банды посадили

Суд в Екатеринбурге вынес приговор бойцу ОПС «ДДТ» Драчеву

Александр Драчев сдался полицейским в 2023 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чкаловский районный суд приговорил к колонии Александра Драчева, которого считают наводчиком боевиков ОПС «ДДТ». Его признали виновным в участии в преступном сообществе и в двух эпизодах причинения тяжких телесных повреждений, пояснили URA.RU в инстанции. Он скрывался от силовиков с 2004 года.

«По совокупности ему назначено шесть лет колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда», — сказали в райсуде.

Драчев был задержан в Екатеринбурге спустя 20 лет после инкриминируемых событий. Его дело связано с автомобильной империей «ДДТ», бывший владелец которой — Равиль Хакимов — в 2004-м был осужден на 25 лет за организацию преступлений. В его банде было более 15 человек.

По версии следствия, Драчев следил за лицами, неугодными «ДДТ». Он определял адреса жертв, их маршруты и наводил на них крепких бойцов. Необходимые навыки он приобрел, работая в МВД.

Члены банды совершили множество нападений, но в деле Драчева лишь два эпизода: покушение на бывшего бизнес-партнера Хакимова Сергея Щипачева и недовольного клиента «ДДТ» Романа Енисеева. Драчев добровольно сдался полиции в 2023 году. До этого он находился в розыске, пишет 66.ru.