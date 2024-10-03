Блогер-миллионник из ХМАО Евгения Кривцова рассказала, в каких условиях телеканал ТНТ снимал шоу «Звезды в джунглях» в Колумбии. Югорчанка призналась в своем блоге, что всем участникам приходилось спать в кровати с червями, пить из одной бутылки и готовить еду в чайнике.
«Было настолько мерзко, но этого не показали (в эфире — прим. ред.). У нас был домик, где мы спали. На всех кроватях постоянно лежали червяки, жучки, клопы. Чтобы лечь спать, нужно было обязательно стряхнуть постель. Но просыпаешься уже вся в гусеницах. Сначала неприятно, а потом привыкаешь. Кто-то спал на улице, чтобы не спать с червяками в гамаках», — рассказала Кривцова в своем telegram-канале.
Югорчанка также вспомнила, что участников проекта вынудили готовить еду в чайнике и пить воду из одной бутылки. А круглые сутки они находились под видеонаблюдением. «У нас был один чайник, в котором мы все на свете готовили. С утра нам выдавали бутылки с водой. Стаканов и кружек не было. Все пускали слюни в одну бутылку. Нельзя было отключать микрофоны, даже при походе в туалет. Круглые сутки нас снимали камеры», — добавила блогер.
Съемки шоу проходили в колумбийских джунглях. В проекте приняли участие селебрити, среди них — блогер Лерчек, певец Натан и ведущая Алена Блин. Им предстояло добывать еду и проходить испытания в условиях выживания. Ведущими шоу стали Ольга Бузова и Михаил Галустян.
Кривцова рассказала, что за каждый съемочный день участникам шоу платили деньги по контракту. «ТНТ купил всем билеты на перелеты в бизнес-классе. Заселяли в шикарные отели. А пока ждали начала съемок, нам выдавали деньги на траты в Колумбии», — вспомнила югорчанка.
Впечатлениями о съемках в проекте «Звезды в джунглях» также поделилась певица из Екатеринбурга Клава Кока. Ее испугало не поедание жуков и проживание в тесноте с кучей других звезд, а заговоры и сплетни, возникшие в коллективе.
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