«Спали с червями»: блогер из ХМАО рассказала о закулисье шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ. Фото

Блогеру из ХМАО пришлось спать с червями на съемках шоу «Звезды в джунглях»
© Служба новостей «URA.RU»
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Участникам шоу "Звезды в джунглях" пришлось спать в кроватях с червями
Участникам шоу "Звезды в джунглях" пришлось спать в кроватях с червями Фото:

Блогер-миллионник из ХМАО Евгения Кривцова рассказала, в каких условиях телеканал ТНТ снимал шоу «Звезды в джунглях» в Колумбии. Югорчанка призналась в своем блоге, что всем участникам приходилось спать в кровати с червями, пить из одной бутылки и готовить еду в чайнике.

«Было настолько мерзко, но этого не показали (в эфире — прим. ред.). У нас был домик, где мы спали. На всех кроватях постоянно лежали червяки, жучки, клопы. Чтобы лечь спать, нужно было обязательно стряхнуть постель. Но просыпаешься уже вся в гусеницах. Сначала неприятно, а потом привыкаешь. Кто-то спал на улице, чтобы не спать с червяками в гамаках», — рассказала Кривцова в своем telegram-канале.

Югорчанка также вспомнила, что участников проекта вынудили готовить еду в чайнике и пить воду из одной бутылки. А круглые сутки они находились под видеонаблюдением. «У нас был один чайник, в котором мы все на свете готовили. С утра нам выдавали бутылки с водой. Стаканов и кружек не было. Все пускали слюни в одну бутылку. Нельзя было отключать микрофоны, даже при походе в туалет. Круглые сутки нас снимали камеры», — добавила блогер.

Съемки шоу проходили в колумбийских джунглях. В проекте приняли участие селебрити, среди них — блогер Лерчек, певец Натан и ведущая Алена Блин. Им предстояло добывать еду и проходить испытания в условиях выживания. Ведущими шоу стали Ольга Бузова и Михаил Галустян.

Кривцова рассказала, что за каждый съемочный день участникам шоу платили деньги по контракту. «ТНТ купил всем билеты на перелеты в бизнес-классе. Заселяли в шикарные отели. А пока ждали начала съемок, нам выдавали деньги на траты в Колумбии», — вспомнила югорчанка.

Впечатлениями о съемках в проекте «Звезды в джунглях» также поделилась певица из Екатеринбурга Клава Кока. Ее испугало не поедание жуков и проживание в тесноте с кучей других звезд, а заговоры и сплетни, возникшие в коллективе.

Блогер из ХМАО Евгений Кривцова снялась в шоу "Звезды в джунглях" на ТНТ
Блогер из ХМАО Евгений Кривцова снялась в шоу "Звезды в джунглях" на ТНТ
Фото:

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Блогер-миллионник из ХМАО Евгения Кривцова рассказала, в каких условиях телеканал ТНТ снимал шоу «Звезды в джунглях» в Колумбии. Югорчанка призналась в своем блоге, что всем участникам приходилось спать в кровати с червями, пить из одной бутылки и готовить еду в чайнике. «Было настолько мерзко, но этого не показали (в эфире — прим. ред.). У нас был домик, где мы спали. На всех кроватях постоянно лежали червяки, жучки, клопы. Чтобы лечь спать, нужно было обязательно стряхнуть постель. Но просыпаешься уже вся в гусеницах. Сначала неприятно, а потом привыкаешь. Кто-то спал на улице, чтобы не спать с червяками в гамаках», — рассказала Кривцова в своем telegram-канале. Югорчанка также вспомнила, что участников проекта вынудили готовить еду в чайнике и пить воду из одной бутылки. А круглые сутки они находились под видеонаблюдением. «У нас был один чайник, в котором мы все на свете готовили. С утра нам выдавали бутылки с водой. Стаканов и кружек не было. Все пускали слюни в одну бутылку. Нельзя было отключать микрофоны, даже при походе в туалет. Круглые сутки нас снимали камеры», — добавила блогер. Съемки шоу проходили в колумбийских джунглях. В проекте приняли участие селебрити, среди них — блогер Лерчек, певец Натан и ведущая Алена Блин. Им предстояло добывать еду и проходить испытания в условиях выживания. Ведущими шоу стали Ольга Бузова и Михаил Галустян. Кривцова рассказала, что за каждый съемочный день участникам шоу платили деньги по контракту. «ТНТ купил всем билеты на перелеты в бизнес-классе. Заселяли в шикарные отели. А пока ждали начала съемок, нам выдавали деньги на траты в Колумбии», — вспомнила югорчанка. Впечатлениями о съемках в проекте «Звезды в джунглях» также поделилась певица из Екатеринбурга Клава Кока. Ее испугало не поедание жуков и проживание в тесноте с кучей других звезд, а заговоры и сплетни, возникшие в коллективе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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