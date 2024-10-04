В Челябинской области запретили снежные горки с бордюром и скамейками на выкате

Челябинских организаторов снежных горок зимой строго проконтролируют
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В региональном минсельхозе напомнили о правилах организации снежных горок
В региональном минсельхозе напомнили о правилах организации снежных горок Фото:

В Челябинской области запретили устраивать снежные горки с бордюрами и скамейками на выкате. Как сообщил начальник отдела по регистрации аттракционов управления Гостехнадзора Сергей Кузнецов, за организацией аттракционов строго проследят.

«Смысл требований в том, чтобы горка была безопасна. Например, выкат горки не должен заканчиваться проезжей частью, пешеходной дорожкой, тротуаром, бордюром или лавочкой — это грубое нарушение „, — подчеркнула Подшивалова.

Замминистра сельского хозяйства региона Инна Подшивалова провела видеосовещание с главами муниципалитетов и директорами муниципальных учреждений, которые ставят горки. Руководитель отметила, что главной причиной повышенного внимания к аттракционам является безопасность жителей, прежде всего, детей, как основных пользователей.

Основой горки могут быть деревянные или металлические конструкции, ледяные блоки. Безопасность конструкции оговорили в техническом регламенте на аттракционы. Согласно документу, предъявляются требования к выбору места для размещения горки, размеру и уклону поверхности площадки.

«С целью предупреждения правонарушений мы активно проводим контрольно-надзорные мероприятия, ведем административную практику. Есть ряд возбужденных дел об административных правонарушениях», — заявил начальник управления Гостехнадзора Дмитрий Сидорченко.

Кузнецов добавил, что рядом с выкатом горки не должно быть проезжей частью, пешеходной дорожки, тротуара. На аттракционах должны быть размещены государственные регистрационные знаки. Также следует вывешивать таблички с данными о порядке ежедневных проверок, ведении журнала ежедневного осмотра.

Челябинскую область на всероссийском совещании Кузбассе отметили как лидера контрольно-надзорной деятельности, связанной с развитием законодательства в сфере Гостехнадзора. Подшивалова упомянула о разработанном индикаторе риска, который позволил вести проверки работы летних аттракционов.

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В Челябинской области запретили устраивать снежные горки с бордюрами и скамейками на выкате. Как сообщил начальник отдела по регистрации аттракционов управления Гостехнадзора Сергей Кузнецов, за организацией аттракционов строго проследят. «Смысл требований в том, чтобы горка была безопасна. Например, выкат горки не должен заканчиваться проезжей частью, пешеходной дорожкой, тротуаром, бордюром или лавочкой — это грубое нарушение „, — подчеркнула Подшивалова. Замминистра сельского хозяйства региона Инна Подшивалова провела видеосовещание с главами муниципалитетов и директорами муниципальных учреждений, которые ставят горки. Руководитель отметила, что главной причиной повышенного внимания к аттракционам является безопасность жителей, прежде всего, детей, как основных пользователей. Основой горки могут быть деревянные или металлические конструкции, ледяные блоки. Безопасность конструкции оговорили в техническом регламенте на аттракционы. Согласно документу, предъявляются требования к выбору места для размещения горки, размеру и уклону поверхности площадки. «С целью предупреждения правонарушений мы активно проводим контрольно-надзорные мероприятия, ведем административную практику. Есть ряд возбужденных дел об административных правонарушениях», — заявил начальник управления Гостехнадзора Дмитрий Сидорченко. Кузнецов добавил, что рядом с выкатом горки не должно быть проезжей частью, пешеходной дорожки, тротуара. На аттракционах должны быть размещены государственные регистрационные знаки. Также следует вывешивать таблички с данными о порядке ежедневных проверок, ведении журнала ежедневного осмотра. Челябинскую область на всероссийском совещании Кузбассе отметили как лидера контрольно-надзорной деятельности, связанной с развитием законодательства в сфере Гостехнадзора. Подшивалова упомянула о разработанном индикаторе риска, который позволил вести проверки работы летних аттракционов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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