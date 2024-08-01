В Челябинске демонтировали незаконные детские аттракционы

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Интервью с бизнесменом, поставивший по всему городу батуты (пожелал остаться инкогнито). Екатеринбург
Челябинские батуты работали незаконно Фото:

В Челябинске надзорные органы демонтировали незаконные детские аттракционы, работавшие на улице Молодогвардейцев. Как 1 августа сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, имущество вывезено на хранение.

«Демонтировали и вывезли на спецплощадку очередные развлекательные аттракционы, действовавшие с нарушением законодательства. Длительное время парк незаконно работал в парке культуры и отдыха Курчатовского района», — заявили в минсельхозе.

Объект демонтировали совместными усилиями сотрудников гостехнадзора и муниципального учреждения «Городская среда». Среди убранных объектов находились надувной и каркасный батуты, карусель, аттракцион «кенгуру» и детская игровая комната.

Теперь часть аттракционов должна пройти проверку на биомеханический риск, после чего будет зарегистрирована и выданы регистрационные знаки. Начальник управления гостехнадзора областного министерства Дмитрий Сидорченко подчеркнул, что перед выдачей знака аттракционы следует осмотреть на соответствие требованиям безопасности и правильности установки.

Регистрационный знак на входе в аттракцион свидетельствует о наборе показателей. Он подтверждает, что объект произведен в соответствии с нормативами, приобретен легально и проверен на безопасность экспертами гостехнадзора.

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В Челябинске надзорные органы демонтировали незаконные детские аттракционы, работавшие на улице Молодогвардейцев. Как 1 августа сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, имущество вывезено на хранение. «Демонтировали и вывезли на спецплощадку очередные развлекательные аттракционы, действовавшие с нарушением законодательства. Длительное время парк незаконно работал в парке культуры и отдыха Курчатовского района», — заявили в минсельхозе. Объект демонтировали совместными усилиями сотрудников гостехнадзора и муниципального учреждения «Городская среда». Среди убранных объектов находились надувной и каркасный батуты, карусель, аттракцион «кенгуру» и детская игровая комната. Теперь часть аттракционов должна пройти проверку на биомеханический риск, после чего будет зарегистрирована и выданы регистрационные знаки. Начальник управления гостехнадзора областного министерства Дмитрий Сидорченко подчеркнул, что перед выдачей знака аттракционы следует осмотреть на соответствие требованиям безопасности и правильности установки. Регистрационный знак на входе в аттракцион свидетельствует о наборе показателей. Он подтверждает, что объект произведен в соответствии с нормативами, приобретен легально и проверен на безопасность экспертами гостехнадзора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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