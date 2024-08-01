В Челябинске демонтировали незаконные детские аттракционы

В Челябинске надзорные органы демонтировали незаконные детские аттракционы, работавшие на улице Молодогвардейцев. Как 1 августа сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, имущество вывезено на хранение.
«Демонтировали и вывезли на спецплощадку очередные развлекательные аттракционы, действовавшие с нарушением законодательства. Длительное время парк незаконно работал в парке культуры и отдыха Курчатовского района», — заявили в минсельхозе.
Объект демонтировали совместными усилиями сотрудников гостехнадзора и муниципального учреждения «Городская среда». Среди убранных объектов находились надувной и каркасный батуты, карусель, аттракцион «кенгуру» и детская игровая комната.
Теперь часть аттракционов должна пройти проверку на биомеханический риск, после чего будет зарегистрирована и выданы регистрационные знаки. Начальник управления гостехнадзора областного министерства Дмитрий Сидорченко подчеркнул, что перед выдачей знака аттракционы следует осмотреть на соответствие требованиям безопасности и правильности установки.
Регистрационный знак на входе в аттракцион свидетельствует о наборе показателей. Он подтверждает, что объект произведен в соответствии с нормативами, приобретен легально и проверен на безопасность экспертами гостехнадзора.
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