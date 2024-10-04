Путин наградил девятерых свердловчан

Девять жителей Свердловской области получили государственные награды за заслуги в укреплении института семьи, перед отечеством и в области машиностроения. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.
«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить орденом „Родительская слава“ Захватошиных Сергея Вадимовича и Надежду Петровну. Медалью ордена „Родительская слава“ Мангилевых Павла Александровича и Веронику Георгиевну, Русских Алексея Михайловича и Кристину Сергеевну», — следует из документа.
Также в список попали двое сотрудников завода. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были награждены заместитель начальника цеха Среднеуральского медеплавильного завода — Ашихмин Дмитрий Николаевич и Дрягин Антон Владимирович, мастер производства. За заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу было присвоено звание «Заслуженный машиностроитель РФ» Арфину Алексею Яковлевичу, он работает мастером производственного обучения на «Уральском дизель-моторном заводе».
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