Путин наградил девятерых свердловчан

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Распоряжение Владимира Путина опубликовали 4 октября Фото:

Девять жителей Свердловской области получили государственные награды за заслуги в укреплении института семьи, перед отечеством и в области машиностроения. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить орденом „Родительская слава“ Захватошиных Сергея Вадимовича и Надежду Петровну. Медалью ордена „Родительская слава“ Мангилевых Павла Александровича и Веронику Георгиевну, Русских Алексея Михайловича и Кристину Сергеевну», — следует из документа.

Также в список попали двое сотрудников завода. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были награждены заместитель начальника цеха Среднеуральского медеплавильного завода — Ашихмин Дмитрий Николаевич и Дрягин Антон Владимирович, мастер производства. За заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу было присвоено звание «Заслуженный машиностроитель РФ» Арфину Алексею Яковлевичу, он работает мастером производственного обучения на «Уральском дизель-моторном заводе».

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Девять жителей Свердловской области получили государственные награды за заслуги в укреплении института семьи, перед отечеством и в области машиностроения. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. «За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить орденом „Родительская слава“ Захватошиных Сергея Вадимовича и Надежду Петровну. Медалью ордена „Родительская слава“ Мангилевых Павла Александровича и Веронику Георгиевну, Русских Алексея Михайловича и Кристину Сергеевну», — следует из документа. Также в список попали двое сотрудников завода. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были награждены заместитель начальника цеха Среднеуральского медеплавильного завода — Ашихмин Дмитрий Николаевич и Дрягин Антон Владимирович, мастер производства. За заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу было присвоено звание «Заслуженный машиностроитель РФ» Арфину Алексею Яковлевичу, он работает мастером производственного обучения на «Уральском дизель-моторном заводе».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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