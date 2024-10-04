В Екатеринбурге подросток оказался в больнице после роллов из «Жизньмарта»

В Екатеринбурге 14-летний мальчик лег в больницу после роллов из «Жизньмарта»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Тануки. Екатеринбург, суши, китайские палочки, роллы, палочки для еды
Мальчик съел две порции роллов Фото:

В Екатеринбурге 14-летний мальчик попал в больницу с отравлением после того, как поел роллы в «Жизньмарте». Подросток съел две порции запеченных мега-роллов с курицей, а утром следующего дня почувствовал недомогание.

«За ночь проявились симптомы: температура 37,5, понос, рвота», — рассказал «Е1» отец пострадавшего. Мужчина позвонил в Роспотребнадзор, там ждут результатов обследования, чтобы составить обращение.

Также семья связалась с «Жизньмартом», там взяли ситуацию под контроль. Продукцию, которая попала под подозрение, по словам представителей сети, сняли с полок и отправили в лабораторию для изучения.

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В Екатеринбурге 14-летний мальчик попал в больницу с отравлением после того, как поел роллы в «Жизньмарте». Подросток съел две порции запеченных мега-роллов с курицей, а утром следующего дня почувствовал недомогание. «За ночь проявились симптомы: температура 37,5, понос, рвота», — рассказал «Е1» отец пострадавшего. Мужчина позвонил в Роспотребнадзор, там ждут результатов обследования, чтобы составить обращение. Также семья связалась с «Жизньмартом», там взяли ситуацию под контроль. Продукцию, которая попала под подозрение, по словам представителей сети, сняли с полок и отправили в лабораторию для изучения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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