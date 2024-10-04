В Екатеринбурге подросток оказался в больнице после роллов из «Жизньмарта»

В Екатеринбурге 14-летний мальчик попал в больницу с отравлением после того, как поел роллы в «Жизньмарте». Подросток съел две порции запеченных мега-роллов с курицей, а утром следующего дня почувствовал недомогание.
«За ночь проявились симптомы: температура 37,5, понос, рвота», — рассказал «Е1» отец пострадавшего. Мужчина позвонил в Роспотребнадзор, там ждут результатов обследования, чтобы составить обращение.
Также семья связалась с «Жизньмартом», там взяли ситуацию под контроль. Продукцию, которая попала под подозрение, по словам представителей сети, сняли с полок и отправили в лабораторию для изучения.
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