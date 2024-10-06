В Озерске Челябинской области фотограф Дмитрий Владимиров запечатлел на фото и видео северное сияние, пик которого пришелся на четыре часа утра. Он рассказал, что ветер постоянно сдувал штатив.
«Пик пришел на 04:00 утра. Посмотрим небольшой таймлапс, как это происходит. Прошу извинить за начало видео, ветер был такой сильный, что сдувало фотоаппарат с штативом», — пояснил фотограф.
Мужчина уточнил, что небесное явление можно было наблюдать всю ночь, но наиболее ярким оно оказалось в предрассветные часы. В это время горожане спали. Само северное сияние — довольно редкое явление в регионе. За последние месяцы из-за вспышек на солнце его стали наблюдать гораздо чаще. Первыми кадрами сияния челябинцы поделились накануне вечером.
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