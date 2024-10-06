06 октября 2024
05 октября 2024

Челябинец показал редкое небесное явление в четыре часа утра. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние, Салехард, северное сияние, салехард
В Челябинской области вновь наблюдали северное сияние Фото:

В Озерске Челябинской области фотограф Дмитрий Владимиров запечатлел на фото и видео северное сияние, пик которого пришелся на четыре часа утра. Он рассказал, что ветер постоянно сдувал штатив.

«Пик пришел на 04:00 утра. Посмотрим небольшой таймлапс, как это происходит. Прошу извинить за начало видео, ветер был такой сильный, что сдувало фотоаппарат с штативом», — пояснил фотограф.

Мужчина уточнил, что небесное явление можно было наблюдать всю ночь, но наиболее ярким оно оказалось в предрассветные часы. В это время горожане спали. Само северное сияние — довольно редкое явление в регионе. За последние месяцы из-за вспышек на солнце его стали наблюдать гораздо чаще. Первыми кадрами сияния челябинцы поделились накануне вечером.

Пик сияния пришелся на чатыре часа утра
Пик сияния пришелся на чатыре часа утра
Небо переливалось яркими огнями
Небо переливалось яркими огнями

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В Озерске Челябинской области фотограф Дмитрий Владимиров запечатлел на фото и видео северное сияние, пик которого пришелся на четыре часа утра. Он рассказал, что ветер постоянно сдувал штатив. «Пик пришел на 04:00 утра. Посмотрим небольшой таймлапс, как это происходит. Прошу извинить за начало видео, ветер был такой сильный, что сдувало фотоаппарат с штативом», — пояснил фотограф. Мужчина уточнил, что небесное явление можно было наблюдать всю ночь, но наиболее ярким оно оказалось в предрассветные часы. В это время горожане спали. Само северное сияние — довольно редкое явление в регионе. За последние месяцы из-за вспышек на солнце его стали наблюдать гораздо чаще. Первыми кадрами сияния челябинцы поделились накануне вечером.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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