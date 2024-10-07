В Челябинской области сократилось производство колбасы

08 октября 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Производство колбасы сократилось более чем на 10% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в текущем году сократилось производство колбасы. Об этом свидетельствует доклад Челябинскстата о социально-экономическом положении региона за январь — август. «Производство колбасных изделий, включая изделия для детского питания за январь — август составило 87,1% от объема, произведенного за те же месяцы 2023 года. Их было произведено 37 241,7 тонны», — сообщается в отчете. Также сократилось и производство мяса, за исключением мяса птицы. Мяса крупного рогатого скота, баранины, козлятины и оленины произведено в объеме 89,1% от объема, произведенного за восемь месяцев прошлого года. Что касается мяса птицы, его произвели на 101,9% относительно объема за январь — август прошлого года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в текущем году сократилось производство колбасы. Об этом свидетельствует доклад Челябинскстата о социально-экономическом положении региона за январь — август. «Производство колбасных изделий, включая изделия для детского питания за январь — август составило 87,1% от объема, произведенного за те же месяцы 2023 года. Их было произведено 37 241,7 тонны», — сообщается в отчете. Также сократилось и производство мяса, за исключением мяса птицы. Мяса крупного рогатого скота, баранины, козлятины и оленины произведено в объеме 89,1% от объема, произведенного за восемь месяцев прошлого года. Что касается мяса птицы, его произвели на 101,9% относительно объема за январь — август прошлого года.