07 октября 2024

В Челябинской области сократилось производство колбасы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областная агропромышленная выставка «АГРО-2019». Продукты питания. Челябинск, продукты, колбаса, деликатес, еда, потребительская корзина
Производство колбасы сократилось более чем на 10% Фото:

В Челябинской области в текущем году сократилось производство колбасы. Об этом свидетельствует доклад Челябинскстата о социально-экономическом положении региона за январь — август.

«Производство колбасных изделий, включая изделия для детского питания за январь — август составило 87,1% от объема, произведенного за те же месяцы 2023 года. Их было произведено 37 241,7 тонны», — сообщается в отчете.

Также сократилось и производство мяса, за исключением мяса птицы. Мяса крупного рогатого скота, баранины, козлятины и оленины произведено в объеме 89,1% от объема, произведенного за восемь месяцев прошлого года. Что касается мяса птицы, его произвели на 101,9% относительно объема за январь — август прошлого года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области в текущем году сократилось производство колбасы. Об этом свидетельствует доклад Челябинскстата о социально-экономическом положении региона за январь — август. «Производство колбасных изделий, включая изделия для детского питания за январь — август составило 87,1% от объема, произведенного за те же месяцы 2023 года. Их было произведено 37 241,7 тонны», — сообщается в отчете. Также сократилось и производство мяса, за исключением мяса птицы. Мяса крупного рогатого скота, баранины, козлятины и оленины произведено в объеме 89,1% от объема, произведенного за восемь месяцев прошлого года. Что касается мяса птицы, его произвели на 101,9% относительно объема за январь — август прошлого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...