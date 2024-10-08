Свердловчанин избил и утопил свою жену во время рыбалки. Фото

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Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , следственный комитет, ск рф, автомобиль скр, следственный комитет рф
Убийство произошло на берегу реки Бисерть Фото:

На берегу реки Бисерть (вблизи поселка Первомайский, Свердловская область) мужчина из-за ссоры избил саперной лопатой свою жену во время рыбалки, а потом утопил ее. Ради убийства обвиняемый заранее приехал на место и поджидал супругу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

«Фигурант прибыл к берегу реки, где женщина любила рыбачить. Обвиняемый, спрятавшись за припаркованным автомобилем, дождался появления супруги и напал на нее, причинив саперной лопатой множественные удары в область головы. После этого злоумышленник переместил женщину в реку, в результате чего она погибла от утопления», — пояснили в ведомстве.

Убийство произошло в апреле 2022-го. Уголовное дело направили в суд, который уже приступил к его рассмотрению.

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На берегу реки Бисерть (вблизи поселка Первомайский, Свердловская область) мужчина из-за ссоры избил саперной лопатой свою жену во время рыбалки, а потом утопил ее. Ради убийства обвиняемый заранее приехал на место и поджидал супругу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР. «Фигурант прибыл к берегу реки, где женщина любила рыбачить. Обвиняемый, спрятавшись за припаркованным автомобилем, дождался появления супруги и напал на нее, причинив саперной лопатой множественные удары в область головы. После этого злоумышленник переместил женщину в реку, в результате чего она погибла от утопления», — пояснили в ведомстве. Убийство произошло в апреле 2022-го. Уголовное дело направили в суд, который уже приступил к его рассмотрению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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