На берегу реки Бисерть (вблизи поселка Первомайский, Свердловская область) мужчина из-за ссоры избил саперной лопатой свою жену во время рыбалки, а потом утопил ее. Ради убийства обвиняемый заранее приехал на место и поджидал супругу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.
«Фигурант прибыл к берегу реки, где женщина любила рыбачить. Обвиняемый, спрятавшись за припаркованным автомобилем, дождался появления супруги и напал на нее, причинив саперной лопатой множественные удары в область головы. После этого злоумышленник переместил женщину в реку, в результате чего она погибла от утопления», — пояснили в ведомстве.
Убийство произошло в апреле 2022-го. Уголовное дело направили в суд, который уже приступил к его рассмотрению.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!