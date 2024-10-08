Свердловчанин избил и утопил свою жену во время рыбалки. Фото

08 октября 2024 в 14:26 Размер текста - 17 +

Убийство произошло на берегу реки Бисерть Фото: Илья Московец © URA.RU На берегу реки Бисерть (вблизи поселка Первомайский, Свердловская область) мужчина из-за ссоры избил саперной лопатой свою жену во время рыбалки, а потом утопил ее. Ради убийства обвиняемый заранее приехал на место и поджидал супругу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР. «Фигурант прибыл к берегу реки, где женщина любила рыбачить. Обвиняемый, спрятавшись за припаркованным автомобилем, дождался появления супруги и напал на нее, причинив саперной лопатой множественные удары в область головы. После этого злоумышленник переместил женщину в реку, в результате чего она погибла от утопления», — пояснили в ведомстве. Убийство произошло в апреле 2022-го. Уголовное дело направили в суд, который уже приступил к его рассмотрению. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На берегу реки Бисерть (вблизи поселка Первомайский, Свердловская область) мужчина из-за ссоры избил саперной лопатой свою жену во время рыбалки, а потом утопил ее. Ради убийства обвиняемый заранее приехал на место и поджидал супругу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР. «Фигурант прибыл к берегу реки, где женщина любила рыбачить. Обвиняемый, спрятавшись за припаркованным автомобилем, дождался появления супруги и напал на нее, причинив саперной лопатой множественные удары в область головы. После этого злоумышленник переместил женщину в реку, в результате чего она погибла от утопления», — пояснили в ведомстве. Убийство произошло в апреле 2022-го. Уголовное дело направили в суд, который уже приступил к его рассмотрению.