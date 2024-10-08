В гордуме Екатеринбурга призвали закрыть детские лагеря

Депутат гордумы Екатеринбурга Колесников предложил отказаться от детских лагерей

08 октября 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Для содержания лагерей предложили привлечь спонсоров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат Александр Колесников предложил сократить количество детских лагерей для снижения затрат на их содержание. С такой инициативой Колесников выступил на заседании гордумы Екатеринбурга. Оно транслировалось на сайте представительного органа. «В советские времена лагеря содержались в основном предприятиями, поэтому они были в хорошем состоянии. Современная ситуация требует дополнительных мер охраны, в это надо вкладываться. Надо подумать, посчитать, может, от некоторых лагерей придется отказываться», — сказал Колесников, подчеркнув, что этот вариант лучше, нежели содержать их ненадлежащим образом. По его словам, для содержания оздоровительных детских лагерей необходимо, учитывая экономические моменты в стране, провести оптимизацию или привлечь внебюджетные средства от спонсоров. «Дети должны быть у нас здоровыми, правильно отдыхать, питаться, и должна быть надлежащая охрана», — отметил депутат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Александр Колесников предложил сократить количество детских лагерей для снижения затрат на их содержание. С такой инициативой Колесников выступил на заседании гордумы Екатеринбурга. Оно транслировалось на сайте представительного органа. «В советские времена лагеря содержались в основном предприятиями, поэтому они были в хорошем состоянии. Современная ситуация требует дополнительных мер охраны, в это надо вкладываться. Надо подумать, посчитать, может, от некоторых лагерей придется отказываться», — сказал Колесников, подчеркнув, что этот вариант лучше, нежели содержать их ненадлежащим образом. По его словам, для содержания оздоровительных детских лагерей необходимо, учитывая экономические моменты в стране, провести оптимизацию или привлечь внебюджетные средства от спонсоров. «Дети должны быть у нас здоровыми, правильно отдыхать, питаться, и должна быть надлежащая охрана», — отметил депутат.