В гордуме Екатеринбурга призвали закрыть детские лагеря

Депутат Александр Колесников предложил сократить количество детских лагерей для снижения затрат на их содержание. С такой инициативой Колесников выступил на заседании гордумы Екатеринбурга. Оно транслировалось на сайте представительного органа.
«В советские времена лагеря содержались в основном предприятиями, поэтому они были в хорошем состоянии. Современная ситуация требует дополнительных мер охраны, в это надо вкладываться. Надо подумать, посчитать, может, от некоторых лагерей придется отказываться», — сказал Колесников, подчеркнув, что этот вариант лучше, нежели содержать их ненадлежащим образом.
По его словам, для содержания оздоровительных детских лагерей необходимо, учитывая экономические моменты в стране, провести оптимизацию или привлечь внебюджетные средства от спонсоров. «Дети должны быть у нас здоровыми, правильно отдыхать, питаться, и должна быть надлежащая охрана», — отметил депутат.
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