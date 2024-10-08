В гордуме Екатеринбурга призвали закрыть детские лагеря

Депутат гордумы Екатеринбурга Колесников предложил отказаться от детских лагерей
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Летняя смена в детском лагере Заря. Свердловская область, детский отдых, детский лагерь заря
Для содержания лагерей предложили привлечь спонсоров Фото:

Депутат Александр Колесников предложил сократить количество детских лагерей для снижения затрат на их содержание. С такой инициативой Колесников выступил на заседании гордумы Екатеринбурга. Оно транслировалось на сайте представительного органа.

«В советские времена лагеря содержались в основном предприятиями, поэтому они были в хорошем состоянии. Современная ситуация требует дополнительных мер охраны, в это надо вкладываться. Надо подумать, посчитать, может, от некоторых лагерей придется отказываться», — сказал Колесников, подчеркнув, что этот вариант лучше, нежели содержать их ненадлежащим образом.

По его словам, для содержания оздоровительных детских лагерей необходимо, учитывая экономические моменты в стране, провести оптимизацию или привлечь внебюджетные средства от спонсоров. «Дети должны быть у нас здоровыми, правильно отдыхать, питаться, и должна быть надлежащая охрана», — отметил депутат.

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Депутат Александр Колесников предложил сократить количество детских лагерей для снижения затрат на их содержание. С такой инициативой Колесников выступил на заседании гордумы Екатеринбурга. Оно транслировалось на сайте представительного органа. «В советские времена лагеря содержались в основном предприятиями, поэтому они были в хорошем состоянии. Современная ситуация требует дополнительных мер охраны, в это надо вкладываться. Надо подумать, посчитать, может, от некоторых лагерей придется отказываться», — сказал Колесников, подчеркнув, что этот вариант лучше, нежели содержать их ненадлежащим образом. По его словам, для содержания оздоровительных детских лагерей необходимо, учитывая экономические моменты в стране, провести оптимизацию или привлечь внебюджетные средства от спонсоров. «Дети должны быть у нас здоровыми, правильно отдыхать, питаться, и должна быть надлежащая охрана», — отметил депутат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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