В Челябинске на территории Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) прошла масштабная учебная эвакуация. Сотрудники МЧС в сотрудничестве с администрацией вуза и службами жизнеобеспечения отработали действия по ликвидации условного пожара и спасению людей, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Подобные тренировки направлены на отработку администрацией объекта алгоритма действий по эвакуации людей в случае нештатной ситуации. В свою очередь, сотрудники МЧС России повышают свой профессионализм: знакомятся с планировкой зданий и помещений, системами коммуникаций, взаимодействию со службами жизнеобеспечения, чтобы в случае реального оперативного события быть готовым к любым вводным», — сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС.
В ходе учений был смоделирован пожар в библиотеке университета, вызванный коротким замыканием электрического светильника. Более 2000 человек были эвакуированы из здания, а спасатели МЧС приступили к поиску и спасению условно заблокированных людей, используя автолестницы и другую спецтехнику. В рамках операции участвовали бригады скорой помощи, энергослужбы и полиция. Также возле центрального входа в университет был развернут «куб жизни» для спасения людей с кровли здания. Благодаря слаженной работе всех служб, «пострадавшие» были успешно эвакуированы, а условный пожар ликвидирован.
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