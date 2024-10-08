В Южно-Уральском университете Челябинска провели масштабную эвакуацию из-за учений. Фото, видео

В Южно-Уральском университете Челябинска провели масштабную учебную эвакуацию
© Служба новостей «URA.RU»
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В учениях помимо пожарных также участвовали полиция, медики и энергослужбы
В учениях помимо пожарных также участвовали полиция, медики и энергослужбы Фото:

В Челябинске на территории Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) прошла масштабная учебная эвакуация. Сотрудники МЧС в сотрудничестве с администрацией вуза и службами жизнеобеспечения отработали действия по ликвидации условного пожара и спасению людей, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Подобные тренировки направлены на отработку администрацией объекта алгоритма действий по эвакуации людей в случае нештатной ситуации. В свою очередь, сотрудники МЧС России повышают свой профессионализм: знакомятся с планировкой зданий и помещений, системами коммуникаций, взаимодействию со службами жизнеобеспечения, чтобы в случае реального оперативного события быть готовым к любым вводным», — сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС.

В ходе учений был смоделирован пожар в библиотеке университета, вызванный коротким замыканием электрического светильника. Более 2000 человек были эвакуированы из здания, а спасатели МЧС приступили к поиску и спасению условно заблокированных людей, используя автолестницы и другую спецтехнику. В рамках операции участвовали бригады скорой помощи, энергослужбы и полиция. Также возле центрального входа в университет был развернут «куб жизни» для спасения людей с кровли здания. Благодаря слаженной работе всех служб, «пострадавшие» были успешно эвакуированы, а условный пожар ликвидирован.

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В Челябинске на территории Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) прошла масштабная учебная эвакуация. Сотрудники МЧС в сотрудничестве с администрацией вуза и службами жизнеобеспечения отработали действия по ликвидации условного пожара и спасению людей, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Подобные тренировки направлены на отработку администрацией объекта алгоритма действий по эвакуации людей в случае нештатной ситуации. В свою очередь, сотрудники МЧС России повышают свой профессионализм: знакомятся с планировкой зданий и помещений, системами коммуникаций, взаимодействию со службами жизнеобеспечения, чтобы в случае реального оперативного события быть готовым к любым вводным», — сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС. В ходе учений был смоделирован пожар в библиотеке университета, вызванный коротким замыканием электрического светильника. Более 2000 человек были эвакуированы из здания, а спасатели МЧС приступили к поиску и спасению условно заблокированных людей, используя автолестницы и другую спецтехнику. В рамках операции участвовали бригады скорой помощи, энергослужбы и полиция. Также возле центрального входа в университет был развернут «куб жизни» для спасения людей с кровли здания. Благодаря слаженной работе всех служб, «пострадавшие» были успешно эвакуированы, а условный пожар ликвидирован.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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