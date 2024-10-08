Челябинские полицейские за несколько часов раскрыли убийство местного жителя

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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту убийства Фото:

В Челябинске сотрудники полиции и следственного комитета за несколько часов раскрыли убийство мужчины на Шоссе Металлургов. Как сообщили URA.RU 8 октября в пресс-службе областного полицейского главка, для этого был выполнен целый ряд оперативных мероприятий.

«Тщательный осмотр, обнаружение и изъятие следов, последующее их исследование, установление и качественный опрос свидетелей и очевидцев стали ключевыми в раскрытии преступления. В результате слаженной и комплексной работы сотрудников полиции и следователей СК РФ в течение нескольких часов преступление было раскрыто, подозреваемый задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Выяснилось, что преступление было совершено в ходе пьяной ссоры. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Мероприятия по сбору и закреплению доказательственной базы продолжаются.

«Установление и задержание подозреваемого было поставлено на контроль руководством УМВД. К его розыску были подключены оперативники городского управления МВД, велась работа по установлению круга знакомых убитого», — отметили в пресс-службе ведомства.

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В Челябинске сотрудники полиции и следственного комитета за несколько часов раскрыли убийство мужчины на Шоссе Металлургов. Как сообщили URA.RU 8 октября в пресс-службе областного полицейского главка, для этого был выполнен целый ряд оперативных мероприятий. «Тщательный осмотр, обнаружение и изъятие следов, последующее их исследование, установление и качественный опрос свидетелей и очевидцев стали ключевыми в раскрытии преступления. В результате слаженной и комплексной работы сотрудников полиции и следователей СК РФ в течение нескольких часов преступление было раскрыто, подозреваемый задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Выяснилось, что преступление было совершено в ходе пьяной ссоры. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Мероприятия по сбору и закреплению доказательственной базы продолжаются. «Установление и задержание подозреваемого было поставлено на контроль руководством УМВД. К его розыску были подключены оперативники городского управления МВД, велась работа по установлению круга знакомых убитого», — отметили в пресс-службе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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