Бастрыкин взялся за дело о покушении на жизнь сотрудника полиции в ХМАО

В ХМАО сотрудник полиции был сбит автомобилем предполагаемого преступника в момент попытки проверить подозреваемого. Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по данному происшествию.
«По версии следствия, 5 октября 2024 года в отношении подозреваемого сотрудниками полиции проводились проверочные мероприятия по информации о его причастности к преступлению. В ходе них фигурант попытался скрыться на автомобиле, совершив наезд на одного из полицейских. Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство сотрудника полиции в ХМАО-Югре», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что сотрудник полиции после нападения был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. В региональном Управлении СК РФ заведено уголовное дело.
Предполагаемый преступник подозревался в наркоторговле. Он находился в авто вместе с 24-летним товарищем, у которого при досмотре было изъято несколько пакетов с запрещенными веществами. В отношении его также возбуждено уголовное дело по статье «покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере», он взят под стражу. Решается вопрос об аресте второго подозреваемого.
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