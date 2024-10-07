В ХМАО подозреваемый в наркоторговле сбил на машине полицейского

В Нижневартовске (ХМАО) 26-летний мужчина, подозреваемый в наркоторговле, сбил на автомобиле сотрудника полиции при попытке избежать досмотра. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ «покушение на убийство».
«В отношении подозреваемого сотрудниками полиции проводились проверочные мероприятия по информации о его причастности к незаконному обороту наркотиков. В ходе мероприятий подозреваемый попытался скрыться на автомобиле, совершив наезд на одного из полицейских», — передает пресс-служба Следственного комитета по ХМАО в своем telegram-канале.
Пресс-служба полиции ХМАО сообщает, что подозреваемый, наехавший на полицейского, находился вместе с 24-летним товарищем у которого при досмотре было изъято несколько пакетов с запрещенными веществами. В отношении него также возбуждено уголовное дело по статье «покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере», он взят под стражу. Решается вопрос об аресте второго подозреваемого.
Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО подрался с полицейскими, пытаясь проникнуть на поезд. На него заведено уголовное дело.
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