В ХМАО с концертом выступит рок-группа «Крематорий»

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Музыкальная группа существует с 1983 года
Музыкальная группа существует с 1983 года Фото:

Рок-группа «Крематорий», лидером которой является Армен Григорян, выступит концертом в Сургуте. Информация о выступлении размещена на сайте сервиса по продаже билетов.

«„Крематорий“ — ветераны российской рок-сцены. Коллектив образовался в 1983 году, лидером группы был и есть по сегодняшний день Армен Григорян. Несмотря на большой творческий стаж, гастрольный график группы по-прежнему плотный», — следует из афиши.

Также в Сургуте даст концерт легендарная рок-группа «Красная плесень», знаменитая матерными песнями. Организаторы установили для концерта возрастное ограничение 18+. Кроме того, с гастролями в город приедут «Ария» и «Танцы минус». А в Нижневартовске выступят известные шансонье Ирина Круг и Любовь Успенская.

Ранее URA.RU сообщало о предстоящем выступлении в Сургуте рэп-дуэта из Азербайджана «Каспийский груз». Группа даст концерт в честь своего юбилея.

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Рок-группа «Крематорий», лидером которой является Армен Григорян, выступит концертом в Сургуте. Информация о выступлении размещена на сайте сервиса по продаже билетов. «„Крематорий“ — ветераны российской рок-сцены. Коллектив образовался в 1983 году, лидером группы был и есть по сегодняшний день Армен Григорян. Несмотря на большой творческий стаж, гастрольный график группы по-прежнему плотный», — следует из афиши. Также в Сургуте даст концерт легендарная рок-группа «Красная плесень», знаменитая матерными песнями. Организаторы установили для концерта возрастное ограничение 18+. Кроме того, с гастролями в город приедут «Ария» и «Танцы минус». А в Нижневартовске выступят известные шансонье Ирина Круг и Любовь Успенская. Ранее URA.RU сообщало о предстоящем выступлении в Сургуте рэп-дуэта из Азербайджана «Каспийский груз». Группа даст концерт в честь своего юбилея.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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