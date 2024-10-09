В ХМАО с концертом выступит рок-группа «Крематорий»

Рок-группа «Крематорий», лидером которой является Армен Григорян, выступит концертом в Сургуте. Информация о выступлении размещена на сайте сервиса по продаже билетов.
«„Крематорий“ — ветераны российской рок-сцены. Коллектив образовался в 1983 году, лидером группы был и есть по сегодняшний день Армен Григорян. Несмотря на большой творческий стаж, гастрольный график группы по-прежнему плотный», — следует из афиши.
Также в Сургуте даст концерт легендарная рок-группа «Красная плесень», знаменитая матерными песнями. Организаторы установили для концерта возрастное ограничение 18+. Кроме того, с гастролями в город приедут «Ария» и «Танцы минус». А в Нижневартовске выступят известные шансонье Ирина Круг и Любовь Успенская.
Ранее URA.RU сообщало о предстоящем выступлении в Сургуте рэп-дуэта из Азербайджана «Каспийский груз». Группа даст концерт в честь своего юбилея.
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