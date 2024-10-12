Появились кадры с места ЧП в Ингушетии. Видео

12 октября 2024 в 14:31 Размер текста - 17 +

В Ингушетии неизвестные убили троих сотрудников полиции, устроив нападение на их автомобиль Фото: Илья Московец © URA.RU В Ингушетии неизвестные провели обстрел по автомобилю с сотрудниками правоохранительных органов. В результате этого погибли три человека, еще один был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Кадры нападения публикует telegram-канал 112. Новость по теме В Ингушетии расстреляли авто с сотрудником Центра «Э»: что известно о преступлении «В результате покушения погибли три человека — все они родственники», — передает telegram-канал. Также еще один человек был доставлен в реанимацию, его состояние оценивается как тяжелое. Инцидент может быть квалифицирован как теракт. По информации «Коммерсанта», уголовное дело, возбужденное в настоящее время по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и убийстве, в дальнейшем может быть переквалифицировано на статью 205 Уголовного кодекса РФ (теракт). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ингушетии неизвестные провели обстрел по автомобилю с сотрудниками правоохранительных органов. В результате этого погибли три человека, еще один был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Кадры нападения публикует telegram-канал 112. «В результате покушения погибли три человека — все они родственники», — передает telegram-канал. Также еще один человек был доставлен в реанимацию, его состояние оценивается как тяжелое. Инцидент может быть квалифицирован как теракт. По информации «Коммерсанта», уголовное дело, возбужденное в настоящее время по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и убийстве, в дальнейшем может быть переквалифицировано на статью 205 Уголовного кодекса РФ (теракт).