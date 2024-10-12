Появились кадры с места ЧП в Ингушетии. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трагедия в Богдановиче. Свердловская область, силовики, полиция, полицейский автомобиль
В Ингушетии неизвестные убили троих сотрудников полиции, устроив нападение на их автомобиль Фото:

В Ингушетии неизвестные провели обстрел по автомобилю с сотрудниками правоохранительных органов. В результате этого погибли три человека, еще один был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Кадры нападения публикует telegram-канал 112.

Новость по теме
В Ингушетии расстреляли авто с сотрудником Центра «Э»: что известно о преступлении

«В результате покушения погибли три человека — все они родственники», — передает telegram-канал. Также еще один человек был доставлен в реанимацию, его состояние оценивается как тяжелое.

Инцидент может быть квалифицирован как теракт. По информации «Коммерсанта», уголовное дело, возбужденное в настоящее время по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и убийстве, в дальнейшем может быть переквалифицировано на статью 205 Уголовного кодекса РФ (теракт).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ингушетии неизвестные провели обстрел по автомобилю с сотрудниками правоохранительных органов. В результате этого погибли три человека, еще один был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Кадры нападения публикует telegram-канал 112. «В результате покушения погибли три человека — все они родственники», — передает telegram-канал. Также еще один человек был доставлен в реанимацию, его состояние оценивается как тяжелое. Инцидент может быть квалифицирован как теракт. По информации «Коммерсанта», уголовное дело, возбужденное в настоящее время по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и убийстве, в дальнейшем может быть переквалифицировано на статью 205 Уголовного кодекса РФ (теракт).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...