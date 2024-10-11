В Ингушетии расстреляли авто с сотрудниками Центра «Э»: что известно о преступлении

В Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль с находящимися внутри сотрудниками правоохранительных органов. В результате нападения погибли трое: два гражданских и полицейский. Преступники сожгли свой автомобиль, который позднее нашли в Северной Осетии. Подробности об инциденте — в материале URA.RU.
Неизвестные открыли огонь по сотрудникам МВД
Неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники полиции, в том числе представители Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии. Нападавшие передвигались на Lada 2115 и скрылись в направлении Северной Осетии.
Неизвестные открыли стрельбу и скрылись с места преступления
Следователи возбудили уголовное дело в связи с нападением на сотрудников МВД по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). По информации «Коммерсанта», дело может быть переквалифицировано как теракт.
Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службы СУ СКР по Ингушетии и УМВД по республике. После получения ответа новость будет дополнена.
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В Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль с находящимися внутри сотрудниками правоохранительных органов. В результате нападения погибли трое: два гражданских и полицейский. Преступники сожгли свой автомобиль, который позднее нашли в Северной Осетии. Подробности об инциденте — в материале URA.RU. Неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники полиции, в том числе представители Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии. Нападавшие передвигались на Lada 2115 и скрылись в направлении Северной Осетии. Сообщается, что погиб прикомандированный охранник замруководителя ЦПЭ МВД по Ингушетии Адама Хамхоева. Сам Хамхоев не пострадал. Также якобы погибли двое гражданских. Автомобиль преступников нашли сожженным в Северной Осетии. Об этом сообщили в правоохранительных органах республики. Следователи возбудили уголовное дело в связи с нападением на сотрудников МВД по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). По информации «Коммерсанта», дело может быть переквалифицировано как теракт. Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службы СУ СКР по Ингушетии и УМВД по республике. После получения ответа новость будет дополнена.