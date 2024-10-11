11 октября 2024

«Коммерсант»: cтрельба по полиции в Ингушетии рискует быть признана терактом

© Служба новостей «URA.RU»
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Нападавшие убили нескольких человек при обстреле полицейского авто
Нападавшие убили нескольких человек при обстреле полицейского авто Фото:

Стрельба по полицейской машине в Ингушетии, которая привела к смерти одного из сотрудников, рискует быть признана терактом. Об этом сообщает «Коммерсант».

«В дальнейшем, по данным „Ъ“, дело могут переквалифицировать на ст. 205 УК (теракт)», — сообщает газета у себя в telegram-канале. На данный момент уголовное дело возбудили по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и убийстве.

Атака на полицейскую машину произошла 11 октября. В результате погибли три человека: сотрудник органов, а также двое гражданских. СК РФ по региону уже сообщил о возбуждении уголовного дела.

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Стрельба по полицейской машине в Ингушетии, которая привела к смерти одного из сотрудников, рискует быть признана терактом. Об этом сообщает «Коммерсант». «В дальнейшем, по данным „Ъ“, дело могут переквалифицировать на ст. 205 УК (теракт)», — сообщает газета у себя в telegram-канале. На данный момент уголовное дело возбудили по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и убийстве. Атака на полицейскую машину произошла 11 октября. В результате погибли три человека: сотрудник органов, а также двое гражданских. СК РФ по региону уже сообщил о возбуждении уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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