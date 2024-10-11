«Коммерсант»: cтрельба по полиции в Ингушетии рискует быть признана терактом

Стрельба по полицейской машине в Ингушетии, которая привела к смерти одного из сотрудников, рискует быть признана терактом. Об этом сообщает «Коммерсант».
«В дальнейшем, по данным „Ъ“, дело могут переквалифицировать на ст. 205 УК (теракт)», — сообщает газета у себя в telegram-канале. На данный момент уголовное дело возбудили по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и убийстве.
Атака на полицейскую машину произошла 11 октября. В результате погибли три человека: сотрудник органов, а также двое гражданских. СК РФ по региону уже сообщил о возбуждении уголовного дела.
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