Челябинцы делятся снимками кометы Цзыцзиньшань

В конце сентября 2024 года в Новой Зеландии удалось запечатлеть комету C/2023 A3 Фото: AlexL1024/Wikipedia/CC0 1.0

Жители Челябинской области наблюдали в небе комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS) 13 октября 2024 года. Фотографиями световой полосы от небесного тела пользователи поделились в социальных сетях.

«Немного опоздал, и поэтому удалось запечатлеть только хвост от кометы. Выглядела она достаточно впечатляюще», — поделился Павел Ван в социальной сети «ВКонтакте», приложив к посту сделанные в Катав-Ивановске Челябинской области снимки.

Космический объект могли наблюдать только жители Северного полушария Земли. Как ранее писало URA.RU, 12 октября яркость кометы достигла -4 звездной величины. Поэтому ее можно было увидеть невооруженным глазом.

Хвост от кометы Цзыцзиньшань. Снимок сделан в Катав-Ивановске 13 октября 2024 года Павел Ван

Комету открыли на китайской обсерватории Цзыцзиньшань 9 января 2023 года. Отсюда и название Александр Кичев

Фото Цзыцзиньшань из Озерска Челябинской области Александр Сабаев

Небесное тело оказалось на минимальном от Земли расстоянии в 70 миллионов километров 12 и 13 октября 2024 года Лира Жаминева