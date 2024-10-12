12 октября 2024

Челябинцы делятся снимками кометы Цзыцзиньшань

© Служба новостей «URA.RU»
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Комета C/2023 A3, сфотографированная 28 сентября 2024 года из Новой Зеландии. Stock
В конце сентября 2024 года в Новой Зеландии удалось запечатлеть комету C/2023 A3 Фото:

Жители Челябинской области наблюдали в небе комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS) 13 октября 2024 года. Фотографиями световой полосы от небесного тела пользователи поделились в социальных сетях.

«Немного опоздал, и поэтому удалось запечатлеть только хвост от кометы. Выглядела она достаточно впечатляюще», — поделился Павел Ван в социальной сети «ВКонтакте», приложив к посту сделанные в Катав-Ивановске Челябинской области снимки.

Космический объект могли наблюдать только жители Северного полушария Земли. Как ранее писало URA.RU, 12 октября яркость кометы достигла -4 звездной величины. Поэтому ее можно было увидеть невооруженным глазом.

Хвост от кометы Цзыцзиньшань. Снимок сделан в Катав-Ивановске 13 октября 2024 года
Хвост от кометы Цзыцзиньшань. Снимок сделан в Катав-Ивановске 13 октября 2024 года

Комету открыли на китайской обсерватории Цзыцзиньшань 9 января 2023 года. Отсюда и название
Комету открыли на китайской обсерватории Цзыцзиньшань 9 января 2023 года. Отсюда и название
Фото Цзыцзиньшань из Озерска Челябинской области
Фото Цзыцзиньшань из Озерска Челябинской области
Небесное тело оказалось на минимальном от Земли расстоянии в 70 миллионов километров 12 и 13 октября 2024 года
Небесное тело оказалось на минимальном от Земли расстоянии в 70 миллионов километров 12 и 13 октября 2024 года

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Жители Челябинской области наблюдали в небе комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS) 13 октября 2024 года. Фотографиями световой полосы от небесного тела пользователи поделились в социальных сетях. «Немного опоздал, и поэтому удалось запечатлеть только хвост от кометы. Выглядела она достаточно впечатляюще», — поделился Павел Ван в социальной сети «ВКонтакте», приложив к посту сделанные в Катав-Ивановске Челябинской области снимки. Космический объект могли наблюдать только жители Северного полушария Земли. Как ранее писало URA.RU, 12 октября яркость кометы достигла -4 звездной величины. Поэтому ее можно было увидеть невооруженным глазом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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