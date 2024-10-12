Челябинцы делятся снимками кометы Цзыцзиньшань

В конце сентября 2024 года в Новой Зеландии удалось запечатлеть комету C/2023 A3Фото: AlexL1024/Wikipedia/CC0 1.0
Жители Челябинской области наблюдали в небе комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS) 13 октября 2024 года. Фотографиями световой полосы от небесного тела пользователи поделились в социальных сетях.
«Немного опоздал, и поэтому удалось запечатлеть только хвост от кометы. Выглядела она достаточно впечатляюще», — поделился Павел Ван в социальной сети «ВКонтакте», приложив к посту сделанные в Катав-Ивановске Челябинской области снимки.
Космический объект могли наблюдать только жители Северного полушария Земли. Как ранее писало URA.RU, 12 октября яркость кометы достигла -4 звездной величины. Поэтому ее можно было увидеть невооруженным глазом.
Хвост от кометы Цзыцзиньшань. Снимок сделан в Катав-Ивановске 13 октября 2024 года
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Жители Челябинской области наблюдали в небе комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS) 13 октября 2024 года. Фотографиями световой полосы от небесного тела пользователи поделились в социальных сетях. «Немного опоздал, и поэтому удалось запечатлеть только хвост от кометы. Выглядела она достаточно впечатляюще», — поделился Павел Ван в социальной сети «ВКонтакте», приложив к посту сделанные в Катав-Ивановске Челябинской области снимки. Космический объект могли наблюдать только жители Северного полушария Земли. Как ранее писало URA.RU, 12 октября яркость кометы достигла -4 звездной величины. Поэтому ее можно было увидеть невооруженным глазом.