Народно-освободительная армия Китая начала учения вокруг Тайваня

Китайская Народно-освободительная армия (НОАК) начала военные учения вокруг Тайваня. Об этом сообщает официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК старший полковник Ли Си.
«Цель учений — отработка блокады ключевых портов и территорий», — указал Ли Си. Учения «Совместный меч-2024B» включают различные рода войск, в том числе сухопутные, военно-морской флот, военно-воздушные силы и ракетные войска.
Ранее президент США Джо Байден признал возможность вмешательства американских военных в конфликт между Китаем и Тайванем, напоминает телеканал 360. Американский лидер уточнил, что такой шаг рассматривается в случае попытки Китая односторонне изменить статус острова. В январе Байден заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня и придерживаются принципа одного Китая, пишет RT.
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