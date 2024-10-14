Народно-освободительная армия Китая начала учения вокруг Тайваня

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Китайская народная республика. КНР.Пермь, китайцы, кнр, китай, армия кнр, армия китая
Цель учений — отработка блокады ключевых портов и территорий Фото:

Китайская Народно-освободительная армия (НОАК) начала военные учения вокруг Тайваня. Об этом сообщает официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК старший полковник Ли Си.

«Цель учений — отработка блокады ключевых портов и территорий», — указал Ли Си. Учения «Совместный меч-2024B» включают различные рода войск, в том числе сухопутные, военно-морской флот, военно-воздушные силы и ракетные войска.

Ранее президент США Джо Байден признал возможность вмешательства американских военных в конфликт между Китаем и Тайванем, напоминает телеканал 360. Американский лидер уточнил, что такой шаг рассматривается в случае попытки Китая односторонне изменить статус острова. В январе Байден заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня и придерживаются принципа одного Китая, пишет RT.

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Китайская Народно-освободительная армия (НОАК) начала военные учения вокруг Тайваня. Об этом сообщает официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК старший полковник Ли Си. «Цель учений — отработка блокады ключевых портов и территорий», — указал Ли Си. Учения «Совместный меч-2024B» включают различные рода войск, в том числе сухопутные, военно-морской флот, военно-воздушные силы и ракетные войска. Ранее президент США Джо Байден признал возможность вмешательства американских военных в конфликт между Китаем и Тайванем, напоминает телеканал 360. Американский лидер уточнил, что такой шаг рассматривается в случае попытки Китая односторонне изменить статус острова. В январе Байден заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня и придерживаются принципа одного Китая, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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