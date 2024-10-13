13 октября 2024

В Перми более ста домов останется на сутки без воды. Список

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Воду отключат сразу в нескольких микрорайонах
Воду отключат сразу в нескольких микрорайонах Фото:

В нескольких микрорайонах Перми запланировано отключение воды. Причиной стали работы на сетях, сообщили в пресс-службе «Новогор Прикамье».

«С 15 до 22 октября 2024 года запланированы работы на сетях, которые требуют временного отключения водоснабжения в отдельных домах. В эти даты будут проведены работы сторонними организациями на своих сетях, замена задвижек, замена участков сетей, подключение и промывка вновь построенных водоводов», — сказано в сообщении.

С 09:00 вторника, 15 октября, до 10:00 среды, 16 октября, не будет воды в доме на улице Уральская, 108а. В среду в 09:00 отключат воду в микрорайоне Парковый в домах:

  • улица Куфонина, 10а;
  • проспект Парковый, 1, 2, 2б;
  • улица Строителей, 10.

Также с 16 по 17 октября отключение запланированы в домах на улице Спартаковская, 1, 14, 4, 7 и 8 и бульваре Гагарина, 54, 54а, 56, 58в, 58г. С 09:30 17 октября до 10:00 18 октября не будет воды:

  • улица Дошкольная, 10, 12, 2, 28, 30, 4, 6, 8;
  • улица Путейская, 15, 15а;
  • улица Электровозная, 30.

В Индустриальном районе с 09:00 18 октября до 10:00 19 октября без воды останутся:

  • улица Мира, 111;
  • улица Нефтяников, 60, 62, 62а.

На улице Героев Хасана запланировано отключение 19 октября с 10:00 до 19:00 в домах: 47, 47а, 47б, 47в, 49, 49а, 51/1, 51а, 53. Сутки с 09:00 19 октября до 10:00 20 октября не будет воды в домах:

  • улица Комбайнеров, 38;
  • улица Нефтяников, 1, 10, 12, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а;
  • улица Одоевского, 35, 37;
  • улица Качалова, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;
  • шоссе Космонавтов, 169а, 171а, 173а, 173б, 175а, 177, 179а, 181а;
  • улица Мира, 90, 92, 92а, 94;
  • улица Одоевского, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28.

С 09:00 21 октября до 10:00 22 октября отключат воду в домах:

  • улица Волховская, 26;
  • улица Городцова, 31;
  • улица Кавказская, 11, 2, 33, 8;
  • улица Менжинского, 11, 13, 15, 33;
  • улица Язьвинская, 1.

Также 22 октября с 10:00 до 18:00 не будет воды в домах:

  • улица Монастырская, 46, 50, 95б;
  • улица Попова, 9

С 09:00 22 октября до 10:00 23 октября без воды останутся дома:

  • улица Уральская, 113;
  • улица Закамская, 20а;
  • улица Кировоградская, 26, 31, 32, 33, 37, 37а, 39, 41.

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В нескольких микрорайонах Перми запланировано отключение воды. Причиной стали работы на сетях, сообщили в пресс-службе «Новогор Прикамье». «С 15 до 22 октября 2024 года запланированы работы на сетях, которые требуют временного отключения водоснабжения в отдельных домах. В эти даты будут проведены работы сторонними организациями на своих сетях, замена задвижек, замена участков сетей, подключение и промывка вновь построенных водоводов», — сказано в сообщении. С 09:00 вторника, 15 октября, до 10:00 среды, 16 октября, не будет воды в доме на улице Уральская, 108а. В среду в 09:00 отключат воду в микрорайоне Парковый в домах: Также с 16 по 17 октября отключение запланированы в домах на улице Спартаковская, 1, 14, 4, 7 и 8 и бульваре Гагарина, 54, 54а, 56, 58в, 58г. С 09:30 17 октября до 10:00 18 октября не будет воды: В Индустриальном районе с 09:00 18 октября до 10:00 19 октября без воды останутся: На улице Героев Хасана запланировано отключение 19 октября с 10:00 до 19:00 в домах: 47, 47а, 47б, 47в, 49, 49а, 51/1, 51а, 53. Сутки с 09:00 19 октября до 10:00 20 октября не будет воды в домах: С 09:00 21 октября до 10:00 22 октября отключат воду в домах: Также 22 октября с 10:00 до 18:00 не будет воды в домах: С 09:00 22 октября до 10:00 23 октября без воды останутся дома:
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