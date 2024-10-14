14 октября 2024

Врач из Пермского края рассказала, как выиграла 1 млн рублей в лотерее

Медик из Пермского края выиграла в лотерею 1 млн рублей и поедет на Килиманджаро
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермячка покупала билеты на почте и в мобильном приложении
Пермячка покупала билеты на почте и в мобильном приложении Фото:

Жительница Пермского края Вера выиграла в лотерею 1 млн рублей. Удачу женщине принес билет, купленный в мобильном приложении.

«Пермячка отправилась в отделение почты и купила лотерейный билет себе и подруге. Оба принесли женщинам выигрыш в размере 200 рублей. Вера не знала, как вывести деньги. И сын предложил купить на выигрыш еще два билета в мобильном приложении. Один из них принес пермячке 1 млн рублей», — пишет 59.ru со ссылкой на пресс-службу «Национальной лотереи».

До этого Вера никогда не покупала себе лотерейные билеты. Обычно она брала их на подарки близким. Новость о выигрыше пермячка восприняла спокойно. Вера решила исполнить свою мечту и потратить деньги на путешествие в Африку. Женщина хочет подняться на гору Килиманджаро. О победительнице лотереи известно, что она работает медиком в одном из учреждений Пермского края.

Ранее URA.RU рассказало, что пермяк выиграл 3,6 млн рублей в лотерею. Но победитель не спешит забирать свой приз.

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Жительница Пермского края Вера выиграла в лотерею 1 млн рублей. Удачу женщине принес билет, купленный в мобильном приложении. «Пермячка отправилась в отделение почты и купила лотерейный билет себе и подруге. Оба принесли женщинам выигрыш в размере 200 рублей. Вера не знала, как вывести деньги. И сын предложил купить на выигрыш еще два билета в мобильном приложении. Один из них принес пермячке 1 млн рублей», — пишет 59.ru со ссылкой на пресс-службу «Национальной лотереи». До этого Вера никогда не покупала себе лотерейные билеты. Обычно она брала их на подарки близким. Новость о выигрыше пермячка восприняла спокойно. Вера решила исполнить свою мечту и потратить деньги на путешествие в Африку. Женщина хочет подняться на гору Килиманджаро. О победительнице лотереи известно, что она работает медиком в одном из учреждений Пермского края. Ранее URA.RU рассказало, что пермяк выиграл 3,6 млн рублей в лотерею. Но победитель не спешит забирать свой приз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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