Врач из Пермского края рассказала, как выиграла 1 млн рублей в лотерее

Жительница Пермского края Вера выиграла в лотерею 1 млн рублей. Удачу женщине принес билет, купленный в мобильном приложении.
«Пермячка отправилась в отделение почты и купила лотерейный билет себе и подруге. Оба принесли женщинам выигрыш в размере 200 рублей. Вера не знала, как вывести деньги. И сын предложил купить на выигрыш еще два билета в мобильном приложении. Один из них принес пермячке 1 млн рублей», — пишет 59.ru со ссылкой на пресс-службу «Национальной лотереи».
До этого Вера никогда не покупала себе лотерейные билеты. Обычно она брала их на подарки близким. Новость о выигрыше пермячка восприняла спокойно. Вера решила исполнить свою мечту и потратить деньги на путешествие в Африку. Женщина хочет подняться на гору Килиманджаро. О победительнице лотереи известно, что она работает медиком в одном из учреждений Пермского края.
Ранее URA.RU рассказало, что пермяк выиграл 3,6 млн рублей в лотерею. Но победитель не спешит забирать свой приз.
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