Пермякам объяснили, как правильно выбрать зимнюю резину

Глава автосервиса в Перми Артюхин: зимой «липучка» проигрывает шипованным шинам

Глубина протектора должна быть не менее трех миллиметров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

При выборе зимней резины жителям Перми советуют обращать внимание на дату выпуска шин и рекомендации автопроизводителя. Шины не должны храниться в магазине или гараже дольше шести лет. Старая резина может стать причиной аварий на дорогах, рассказал URA.RU руководитель автосервиса Fit service в Перми Дмитрий Артюхин.

«Чтобы понять, какую зимнюю резину выбрать, необходимо, в первую очередь, исходить из рекомендаций автопроизводителя. Ключевые параметры индивидуальны для каждого авто. В руководстве по эксплуатации найдите информацию об оптимальной ширине, высоте профиля и посадочном диаметре. При покупке обязательно обратите внимание на дату выпуска резины. Оптимальный срок хранения зимних шин пять-шесть лет. Более старую резину уже не стоит приобретать», — рассказал Артюхин корреспонденту агентства.

Автоэксперт добавил, что современную резину нужно выбирать даже для подержанного авто. Дата производства шины обычно размещается на боковой стороне в овальном штампе. «Вы увидите четыре цифры: неделя и год выпуска (например: 1623 — 16 неделя 2023 года)», — отметил Артюхин.

Также пермякам не рекомендуют покупать «липучку» из-за погодных условий в регионе. По словам автоэксперта, «липучка» проигрывает шипованным покрышкам на льду и хуже преодолевает снежные наметы.

Если резина используется не первый сезон, ее нужно проверить на повреждения, такие как микротрещины и деформацию. По закону, глубина протектора должна быть не менее 1,6 миллиметра. Но автомобилистам не советуют ездить при глубине три миллиметра. «Автомобилем уже будет сложнее управлять, ухудшается сцепление, растет угроза безопасности», — отметил автоэксперт.

Кроме этого, колеса советуют менять местами, чтобы износ был равномерным. Важно учитывать направленность и асимметричность шин. Если шины на дисках, необходимо перед сезоном отдавать их на балансировку. И важно поддерживать в шинах давление, рекомендованное производителем, чтобы не снижать ходовые характеристики машины и не портить резину.

Что же касается марок шин, сейчас, по словам Артюхина, дефицита нет. Рынок полностью адаптировался к новым условиям. У поставщиков появился большой ассортимент китайских брендов. Есть производители, которые продолжают работу в России. Уже налажены поставки по параллельному импорту тех брендов, что ушли из страны.