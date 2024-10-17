Названа страна, где массово отдыхают свердловчане в Новый год

Отдых в Узбекистане стал популярным у свердловчан в новогодние праздники
© Служба новостей «URA.RU»
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Мечети и рынок Чорсу в Ташкенте. Республика Узбекистан. , мечеть, ислам, путешествия, ташкент, туризм, узбекистан, тилля шейх мечеть
Особый сезон для посещения Узбекистана — зима Фото:

В период новогодних праздников особенной популярностью среди свердловчан пользуется Узбекистан. Об этом URA.RU рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«В первую очередь, новогодние праздники — это сезон для Узбекистана. Мы ожидаем существенный приток туристов туда», — поделился Мальцев. Также именно этим маршрутом свердловские туристы летят для того, чтобы потом оказаться в Японии и Малайзии. Кроме этого, сохранились полеты и в Грузию и Армению.

В 2024 году существенно увеличилась география полетов за границу. В 2022 году в период зимних праздников популярностью пользовались Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ, а в 2023 году добавились Шри-Ланка и Гоа, тогда же были осуществлены первые рейсы на остров Фукуок (Вьетнам).

«География [полетов] продолжает увеличиваться, возобновляются рейсы на остров Хайнань, и впервые в истории туризма запустится прямое направление в Камбоджу. У меня есть опасения на счет ОАЭ. Ситуация [с туристическим потоком] там будет зависеть от политической обстановки», — подытожил Мальцев. Он добавил, что средний чек для путешествий в эти страны почти не вырос, вероятно, из-за высокой конкуренции между туроператорами. Так, например, первые рейсы в Камбоджу от 11 дней стоят 90 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что новыми модными направлениями на Новый год для туристов из Свердловской области стали Карелия, Алтай и Алтайский край. При этом эти туры стоят достаточно дорого — от 112 тысяч рублей.

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В период новогодних праздников особенной популярностью среди свердловчан пользуется Узбекистан. Об этом URA.RU рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. «В первую очередь, новогодние праздники — это сезон для Узбекистана. Мы ожидаем существенный приток туристов туда», — поделился Мальцев. Также именно этим маршрутом свердловские туристы летят для того, чтобы потом оказаться в Японии и Малайзии. Кроме этого, сохранились полеты и в Грузию и Армению. В 2024 году существенно увеличилась география полетов за границу. В 2022 году в период зимних праздников популярностью пользовались Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ, а в 2023 году добавились Шри-Ланка и Гоа, тогда же были осуществлены первые рейсы на остров Фукуок (Вьетнам). «География [полетов] продолжает увеличиваться, возобновляются рейсы на остров Хайнань, и впервые в истории туризма запустится прямое направление в Камбоджу. У меня есть опасения на счет ОАЭ. Ситуация [с туристическим потоком] там будет зависеть от политической обстановки», — подытожил Мальцев. Он добавил, что средний чек для путешествий в эти страны почти не вырос, вероятно, из-за высокой конкуренции между туроператорами. Так, например, первые рейсы в Камбоджу от 11 дней стоят 90 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что новыми модными направлениями на Новый год для туристов из Свердловской области стали Карелия, Алтай и Алтайский край. При этом эти туры стоят достаточно дорого — от 112 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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