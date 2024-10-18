Медведев восхитился осознанием Трампа причины начала конфликта на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кандидат в президенты США Дональд Трамп стал первым, кто признал истинного виновника конфликта на Украине, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Кандидат в президенты США Дональд Трамп стал первым, кто признал истинного виновника конфликта на Украине, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп первый из американских политиков признал виновника конфликта на Украине, которым стала «грязно-зеленая наркотическая мразь». По словам Медведева, это заявление чрезвычайно важно.

«Трамп стал первым экс-президентом США и кандидатом в президенты, который признал, что прямую ответственность за военный конфликт между Россией и Украиной (а вернее говоря — за гражданскую войну) несёт грязно-зелёная наркотическая мразь, которую окормляет Запад и которая утратила всяческую легитимность», — сообщил Медведев в своем telegram-канале. По его словам, констатация этого факта ничего не изменит в настоящем, но чрезвычайно важна в будущем.

Ранее Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский несет ответственность за начало конфликта с Россией. По его словам, лидер Украины никогда не должен был позволить этому конфликту начаться.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп первый из американских политиков признал виновника конфликта на Украине, которым стала «грязно-зеленая наркотическая мразь». По словам Медведева, это заявление чрезвычайно важно. «Трамп стал первым экс-президентом США и кандидатом в президенты, который признал, что прямую ответственность за военный конфликт между Россией и Украиной (а вернее говоря — за гражданскую войну) несёт грязно-зелёная наркотическая мразь, которую окормляет Запад и которая утратила всяческую легитимность», — сообщил Медведев в своем telegram-канале. По его словам, констатация этого факта ничего не изменит в настоящем, но чрезвычайно важна в будущем. Ранее Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский несет ответственность за начало конфликта с Россией. По его словам, лидер Украины никогда не должен был позволить этому конфликту начаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...