Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп первый из американских политиков признал виновника конфликта на Украине, которым стала «грязно-зеленая наркотическая мразь». По словам Медведева, это заявление чрезвычайно важно.
«Трамп стал первым экс-президентом США и кандидатом в президенты, который признал, что прямую ответственность за военный конфликт между Россией и Украиной (а вернее говоря — за гражданскую войну) несёт грязно-зелёная наркотическая мразь, которую окормляет Запад и которая утратила всяческую легитимность», — сообщил Медведев в своем telegram-канале. По его словам, констатация этого факта ничего не изменит в настоящем, но чрезвычайно важна в будущем.
Ранее Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский несет ответственность за начало конфликта с Россией. По его словам, лидер Украины никогда не должен был позволить этому конфликту начаться.
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