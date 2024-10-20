Жителей Нового Уренгоя предупредили о сбоях в работе телевидения и радиовещания

В Новом Уренгое РТРС проведет профилактические работы
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» 21 октября запланировала профилактические работы. Они будут проводиться с 03:00 до 12:00, поэтому некоторые телеканалы и радиоволны приостановят трансляцию на это время.
«21 октября в Новом Уренгое будут проводиться запланированные профилактические работы. С 03:00 до 12:00 не будет эфирного вещания на [некоторых] волнах», — написано на сайте РТРС.
Это коснется эфиров Вести FM, Energy, Искатель, Радио России, Маяк, РТРС-2 и РТРС-1. Radio Record и Наше Радио продолжат работу в штатном режиме.
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