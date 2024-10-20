20 октября 2024
19 октября 2024

В Нижневартовске контролеры патрулируют автобусы с видеорегистраторами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Контролеры автобусов Нижневартовска снимают процесс проверки билетов на видеокамеру
Контролеры автобусов Нижневартовска снимают процесс проверки билетов на видеокамеру Фото:

Контролеры общественного транспорта в Нижневартовске (ХМАО) начали использовать видеокамеры во время проверки билетов. Эти устройства крепятся на одежду и фиксируют процесс взаимодействия с пассажирами.

«Контролеры общественного транспорта Нижневартовска патрулируют общественный транспорт, вооружившись видеорегистраторами. Регистраторы защищают контролеров от нападок агрессивных безбилетников, а добросовестных пассажиров — от грубого обращения проверяющих», — сообщила URA.RU пресс-служба «Донтрансавто».

Руководство компании-перевозчика считает, что меры помогут снизить число конфликтов во время проверки билетов. Видеофиксация обеспечит прозрачность процесса, соблюдение прав пассажиров и сотрудников транспортного предприятия. Открытая съемка в общественных местах разрешена законом, поэтому во время проверок контролеры «Домтрансавто» будут уведомлять пассажиров о видеонаблюдении.

Ранее URA.RU писало, что «Домтрансавто» провел конкурс среди водителей автобусов Нижневартовска. Состязание проводили в двух категориях: среди шоферов со стажем до пяти лет и свыше пяти лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Контролеры общественного транспорта в Нижневартовске (ХМАО) начали использовать видеокамеры во время проверки билетов. Эти устройства крепятся на одежду и фиксируют процесс взаимодействия с пассажирами. «Контролеры общественного транспорта Нижневартовска патрулируют общественный транспорт, вооружившись видеорегистраторами. Регистраторы защищают контролеров от нападок агрессивных безбилетников, а добросовестных пассажиров — от грубого обращения проверяющих», — сообщила URA.RU пресс-служба «Донтрансавто». Руководство компании-перевозчика считает, что меры помогут снизить число конфликтов во время проверки билетов. Видеофиксация обеспечит прозрачность процесса, соблюдение прав пассажиров и сотрудников транспортного предприятия. Открытая съемка в общественных местах разрешена законом, поэтому во время проверок контролеры «Домтрансавто» будут уведомлять пассажиров о видеонаблюдении. Ранее URA.RU писало, что «Домтрансавто» провел конкурс среди водителей автобусов Нижневартовска. Состязание проводили в двух категориях: среди шоферов со стажем до пяти лет и свыше пяти лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...