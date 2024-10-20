В Нижневартовске контролеры патрулируют автобусы с видеорегистраторами

Контролеры общественного транспорта в Нижневартовске (ХМАО) начали использовать видеокамеры во время проверки билетов. Эти устройства крепятся на одежду и фиксируют процесс взаимодействия с пассажирами.
«Контролеры общественного транспорта Нижневартовска патрулируют общественный транспорт, вооружившись видеорегистраторами. Регистраторы защищают контролеров от нападок агрессивных безбилетников, а добросовестных пассажиров — от грубого обращения проверяющих», — сообщила URA.RU пресс-служба «Донтрансавто».
Руководство компании-перевозчика считает, что меры помогут снизить число конфликтов во время проверки билетов. Видеофиксация обеспечит прозрачность процесса, соблюдение прав пассажиров и сотрудников транспортного предприятия. Открытая съемка в общественных местах разрешена законом, поэтому во время проверок контролеры «Домтрансавто» будут уведомлять пассажиров о видеонаблюдении.
Ранее URA.RU писало, что «Домтрансавто» провел конкурс среди водителей автобусов Нижневартовска. Состязание проводили в двух категориях: среди шоферов со стажем до пяти лет и свыше пяти лет.
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