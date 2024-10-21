Власти челябинского района взыскали с Промсвязьбанка 108 миллионов рублей

Власти Карталинского района (Челябинская область) взыскали с Промсвязьбанка («ПСБ») 108 млн рублей. Как следует из материалов арбитражного процесса, обязательства возникли по банковской гарантии за работу подрядчика.
«Взыскать с ПАО „ПСБ“ в пользу Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского района задолженность в размере 108,2 млн рублей. В том числе: 100 млн рублей — основной долг, 8,2 млн рублей — неустойка по состоянию на 9 апреля», — отмечено в решении Арбитражного суда Москвы.
Долг образовался, когда «Новая Уральская компания» не исполнила обязательства по договору. В июле 2022 года власти заключили с фирмой контракт на 152,2 млн рублей. В соответствии с ним, предприятие было обязано спроектировать и построить универсальный спортзал в поселке Джабык. За полтора года исполнитель успел получить 65,74% от суммы контракта в качестве аванса, что эквивалентно 100 млн рублей. После того, как стало ясно, что сроки сорваны, муниципалитет в одностороннем порядке расторг документ.
Власти трижды обращались в банк с требованием выплатить деньги по выданной гарантии, но тот отказывал. Суд счел возражения финансовой организации необоснованными. Поскольку доказательств оплаты «ПСБ» не предоставил, арбитраж распорядился выплатить средства. В течение месяца решение можно обжаловать.
При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. Ответы к моменту публикации не получены.
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