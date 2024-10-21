21 октября 2024

Свердловская полиция провела масштабную операцию по поимке угонщиков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция и ДПС. Тюмень, полицейские, мвд, полиция, мвд рф, сотрудники полиции, мвд россии, наряд полиции
В операции было задействовано свыше 4000 сыщиков Фото:

В Свердловской области полицейские провели масштабный рейд по поиску угонщиков автомобилей. Сыщики проверили свыше трех тысяч мест хранения машин, возбуждено несколько уголовных дел. Подробности операции URA.RU рассказал глава пресс-службы регионального ГУ МВД, полковник Валерий Горелых.

По его сведениям, в профилактическом мероприятии «Автомобиль» было задействовано свыше четырех тысяч сотрудников уголовного розыска. Проверки проходили на автостоянках, рынках, в гаражно-строительных кооперативах, автомастерских, магазинах и в других местах.

«Возбуждено пять уголовных дел. К примеру, задержан 35-летний екатеринбуржец Цалковский, ранее восемь раз судимый за кражи техники. В последний раз наказание он отбывал в ИК-12, откуда освободился в октябре прошлого года. Однако выводов о том, как жить правильно, так и не сделал. Сейчас он подозревается в краже двух машин», — отметил Горелых. Цалковский находится под подпиской о невыезде.

В этом году в регионе на 44,6% уменьшилось количество краж авто. Раскрыто 54% подобных преступлений. Сыщики уголовного розыска продолжат работать в этом направлении, резюмировал Горелых.

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В Свердловской области полицейские провели масштабный рейд по поиску угонщиков автомобилей. Сыщики проверили свыше трех тысяч мест хранения машин, возбуждено несколько уголовных дел. Подробности операции URA.RU рассказал глава пресс-службы регионального ГУ МВД, полковник Валерий Горелых. По его сведениям, в профилактическом мероприятии «Автомобиль» было задействовано свыше четырех тысяч сотрудников уголовного розыска. Проверки проходили на автостоянках, рынках, в гаражно-строительных кооперативах, автомастерских, магазинах и в других местах. «Возбуждено пять уголовных дел. К примеру, задержан 35-летний екатеринбуржец Цалковский, ранее восемь раз судимый за кражи техники. В последний раз наказание он отбывал в ИК-12, откуда освободился в октябре прошлого года. Однако выводов о том, как жить правильно, так и не сделал. Сейчас он подозревается в краже двух машин», — отметил Горелых. Цалковский находится под подпиской о невыезде. В этом году в регионе на 44,6% уменьшилось количество краж авто. Раскрыто 54% подобных преступлений. Сыщики уголовного розыска продолжат работать в этом направлении, резюмировал Горелых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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