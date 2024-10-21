Свердловская полиция провела масштабную операцию по поимке угонщиков. Фото

22 октября 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

В операции было задействовано свыше 4000 сыщиков Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области полицейские провели масштабный рейд по поиску угонщиков автомобилей. Сыщики проверили свыше трех тысяч мест хранения машин, возбуждено несколько уголовных дел. Подробности операции URA.RU рассказал глава пресс-службы регионального ГУ МВД, полковник Валерий Горелых. По его сведениям, в профилактическом мероприятии «Автомобиль» было задействовано свыше четырех тысяч сотрудников уголовного розыска. Проверки проходили на автостоянках, рынках, в гаражно-строительных кооперативах, автомастерских, магазинах и в других местах. «Возбуждено пять уголовных дел. К примеру, задержан 35-летний екатеринбуржец Цалковский, ранее восемь раз судимый за кражи техники. В последний раз наказание он отбывал в ИК-12, откуда освободился в октябре прошлого года. Однако выводов о том, как жить правильно, так и не сделал. Сейчас он подозревается в краже двух машин», — отметил Горелых. Цалковский находится под подпиской о невыезде. В этом году в регионе на 44,6% уменьшилось количество краж авто. Раскрыто 54% подобных преступлений. Сыщики уголовного розыска продолжат работать в этом направлении, резюмировал Горелых. Фото: предоставлено Валерием Горелых Фото: предоставлено Валерием Горелых Фото: предоставлено Валерием Горелых Фото: предоставлено Валерием Горелых Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области полицейские провели масштабный рейд по поиску угонщиков автомобилей. Сыщики проверили свыше трех тысяч мест хранения машин, возбуждено несколько уголовных дел. Подробности операции URA.RU рассказал глава пресс-службы регионального ГУ МВД, полковник Валерий Горелых. По его сведениям, в профилактическом мероприятии «Автомобиль» было задействовано свыше четырех тысяч сотрудников уголовного розыска. Проверки проходили на автостоянках, рынках, в гаражно-строительных кооперативах, автомастерских, магазинах и в других местах. «Возбуждено пять уголовных дел. К примеру, задержан 35-летний екатеринбуржец Цалковский, ранее восемь раз судимый за кражи техники. В последний раз наказание он отбывал в ИК-12, откуда освободился в октябре прошлого года. Однако выводов о том, как жить правильно, так и не сделал. Сейчас он подозревается в краже двух машин», — отметил Горелых. Цалковский находится под подпиской о невыезде. В этом году в регионе на 44,6% уменьшилось количество краж авто. Раскрыто 54% подобных преступлений. Сыщики уголовного розыска продолжат работать в этом направлении, резюмировал Горелых.