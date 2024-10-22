Челябинская мэрия по суду введет в эксплуатацию построенный по закону дом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Челябинск, многоэтажка, небоскреб, кредит, продажи, недвижимость, жилье, этажи, ипотека, инвестиции, капиталовложения, строительство, стройка, остекление, новостройка, многоэтажное строительство, монолитно-каркасный дом, риэлтер
Многоэтажку введут в строй в течение 20 рабочих дней Фото:

Мэрия Челябинска после решения арбитражного суда региона введет в эксплуатацию многоквартирный дом в Тракторозаводском районе. Как URA.RU рассказали в пресс-службе горадминистрации, вопрос решится в 20-дневный срок.

«Управления градостроительных разрешений обязано в течение 20 рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда выдать ООО „Специализированный застройщик ‚Финстрой‘“ разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома по улице Героев Танкограда, 63-а», — отметили в мэрии. Власти уточнили, что речь идет о пятой секции дома.

Суд длился с февраля. За прошедшее время стороны прошли через суд в двух инстанциях, включая апелляционную. Обе поддержали доводы истца.

Десятиэтажный дом № 63-а на улице Героев Танкограда начали строить по разрешению, полученному в 2017 году, которое затем продлевалось. Проект предусматривал реконструкцию квартала, решение социальных вопросов, снос ветхого жилья и строительство новых домов. Изначально площадь объекта была заявлена как 2,52 тыс. кв. м, но фактически она составила 2,6 тыс. Нежилые помещения разместили в подвале и на первом этаже, хотя по проекту для них предполагался отдельный этаж с пристроем.

«Финстрой» возводил пятую секцию, состоящую из 36 квартир. Застройщиком первых четырех являлось «Предприятие «Жилтехстрой». Власти добавили, что десятиэтажка на улице Героев Танкограда не принимался в муниципальную собственность, и жилые помещения по договорам найма не предоставлялись.

В мэрии указали, что «Финстрой» также возводит дома в Курчатовском районе. На Краснопольской площадке фирма строит четыре многоэтажных дома. На запрос URA.RU застройщик не ответил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэрия Челябинска после решения арбитражного суда региона введет в эксплуатацию многоквартирный дом в Тракторозаводском районе. Как URA.RU рассказали в пресс-службе горадминистрации, вопрос решится в 20-дневный срок. «Управления градостроительных разрешений обязано в течение 20 рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда выдать ООО „Специализированный застройщик ‚Финстрой‘“ разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома по улице Героев Танкограда, 63-а», — отметили в мэрии. Власти уточнили, что речь идет о пятой секции дома. Суд длился с февраля. За прошедшее время стороны прошли через суд в двух инстанциях, включая апелляционную. Обе поддержали доводы истца. Десятиэтажный дом № 63-а на улице Героев Танкограда начали строить по разрешению, полученному в 2017 году, которое затем продлевалось. Проект предусматривал реконструкцию квартала, решение социальных вопросов, снос ветхого жилья и строительство новых домов. Изначально площадь объекта была заявлена как 2,52 тыс. кв. м, но фактически она составила 2,6 тыс. Нежилые помещения разместили в подвале и на первом этаже, хотя по проекту для них предполагался отдельный этаж с пристроем. «Финстрой» возводил пятую секцию, состоящую из 36 квартир. Застройщиком первых четырех являлось «Предприятие «Жилтехстрой». Власти добавили, что десятиэтажка на улице Героев Танкограда не принимался в муниципальную собственность, и жилые помещения по договорам найма не предоставлялись. В мэрии указали, что «Финстрой» также возводит дома в Курчатовском районе. На Краснопольской площадке фирма строит четыре многоэтажных дома. На запрос URA.RU застройщик не ответил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...