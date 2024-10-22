Челябинская мэрия по суду введет в эксплуатацию построенный по закону дом

Многоэтажку введут в строй в течение 20 рабочих дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска после решения арбитражного суда региона введет в эксплуатацию многоквартирный дом в Тракторозаводском районе. Как URA.RU рассказали в пресс-службе горадминистрации, вопрос решится в 20-дневный срок.

«Управления градостроительных разрешений обязано в течение 20 рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда выдать ООО „Специализированный застройщик ‚Финстрой‘“ разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома по улице Героев Танкограда, 63-а», — отметили в мэрии. Власти уточнили, что речь идет о пятой секции дома.

Суд длился с февраля. За прошедшее время стороны прошли через суд в двух инстанциях, включая апелляционную. Обе поддержали доводы истца.

Десятиэтажный дом № 63-а на улице Героев Танкограда начали строить по разрешению, полученному в 2017 году, которое затем продлевалось. Проект предусматривал реконструкцию квартала, решение социальных вопросов, снос ветхого жилья и строительство новых домов. Изначально площадь объекта была заявлена как 2,52 тыс. кв. м, но фактически она составила 2,6 тыс. Нежилые помещения разместили в подвале и на первом этаже, хотя по проекту для них предполагался отдельный этаж с пристроем.

«Финстрой» возводил пятую секцию, состоящую из 36 квартир. Застройщиком первых четырех являлось «Предприятие «Жилтехстрой». Власти добавили, что десятиэтажка на улице Героев Танкограда не принимался в муниципальную собственность, и жилые помещения по договорам найма не предоставлялись.

В мэрии указали, что «Финстрой» также возводит дома в Курчатовском районе. На Краснопольской площадке фирма строит четыре многоэтажных дома. На запрос URA.RU застройщик не ответил.