«Я здесь для вас царь и Бог»: из СПИД-центра в ХМАО массово уходят сотрудники

В Ханты-Мансийске из Центра профилактики и борьбы со СПИДом увольняются сотрудники. Персонал связывает ситуацию со сменой руководства, сообщил URA.RU источник из медучреждения.
«Ставки сокращают либо перепрофилируют. Руководитель постоянно оказывает психологическое давление: в беседе с коллегами применяет выражение: „Я здесь для вас — царь и Бог“. Полностью ушел один из отделов», — поделилась с журналистом агентства сотрудница центра.
Работники центра утверждают, что после того как руководителем центра стала Аксана Ушакова летом 2023 года, за последние несколько месяцев уволились около десятка сотрудников. По словам источника, в коллективе напряженная обстановка, а под предлогом «наведения порядка» ведется деструктивная деятельность. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном департаменте здравоохранения.
«Штат медицинского персонала укомплектован. Состав врачей увеличился с 53 специалистов в 2023 году до 54 в 2024 году, среднего медперсонала с 66 в 2023 году до 67 в 2024 году. Информация об увольнении медицинских специалистов по итогам первичного анализа не подтвердилась», — сообщили в депздраве.
Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте из больницы уволились сразу несколько гинекологов. Оставшимся врачам в отделении теперь приходиться выполнять большой объем работы.
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