23 октября 2024

«Я здесь для вас царь и Бог»: из СПИД-центра в ХМАО массово уходят сотрудники

В ХМАО массово увольняются сотрудники СПИД-центра
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники СПИД-центра массово увольняются
Сотрудники СПИД-центра массово увольняются Фото:

В Ханты-Мансийске из Центра профилактики и борьбы со СПИДом увольняются сотрудники. Персонал связывает ситуацию со сменой руководства, сообщил URA.RU источник из медучреждения.

«Ставки сокращают либо перепрофилируют. Руководитель постоянно оказывает психологическое давление: в беседе с коллегами применяет выражение: „Я здесь для вас — царь и Бог“. Полностью ушел один из отделов», — поделилась с журналистом агентства сотрудница центра.

Работники центра утверждают, что после того как руководителем центра стала Аксана Ушакова летом 2023 года, за последние несколько месяцев уволились около десятка сотрудников. По словам источника, в коллективе напряженная обстановка, а под предлогом «наведения порядка» ведется деструктивная деятельность. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном департаменте здравоохранения.

«Штат медицинского персонала укомплектован. Состав врачей увеличился с 53 специалистов в 2023 году до 54 в 2024 году, среднего медперсонала с 66 в 2023 году до 67 в 2024 году. Информация об увольнении медицинских специалистов по итогам первичного анализа не подтвердилась», — сообщили в депздраве.

Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте из больницы уволились сразу несколько гинекологов. Оставшимся врачам в отделении теперь приходиться выполнять большой объем работы.

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В Ханты-Мансийске из Центра профилактики и борьбы со СПИДом увольняются сотрудники. Персонал связывает ситуацию со сменой руководства, сообщил URA.RU источник из медучреждения. «Ставки сокращают либо перепрофилируют. Руководитель постоянно оказывает психологическое давление: в беседе с коллегами применяет выражение: „Я здесь для вас — царь и Бог“. Полностью ушел один из отделов», — поделилась с журналистом агентства сотрудница центра. Работники центра утверждают, что после того как руководителем центра стала Аксана Ушакова летом 2023 года, за последние несколько месяцев уволились около десятка сотрудников. По словам источника, в коллективе напряженная обстановка, а под предлогом «наведения порядка» ведется деструктивная деятельность. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном департаменте здравоохранения. «Штат медицинского персонала укомплектован. Состав врачей увеличился с 53 специалистов в 2023 году до 54 в 2024 году, среднего медперсонала с 66 в 2023 году до 67 в 2024 году. Информация об увольнении медицинских специалистов по итогам первичного анализа не подтвердилась», — сообщили в депздраве. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте из больницы уволились сразу несколько гинекологов. Оставшимся врачам в отделении теперь приходиться выполнять большой объем работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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