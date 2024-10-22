Главный синоптик рассказала, когда в Свердловской области начнутся снегопады

Снегопады в Свердловской области начнутся в первые пять дней ноября

22 октября 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

В первую очередь снег выпадет в западной части региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области образование снежного покрова ожидается в первой пятидневке ноября. В первую очередь осадки выпадут в западной части региона. Об этом рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. «К началу ноября температура понизится еще на 2—3 градуса. В первой пятидневке месяца уже возможно образование снежного покрова, в первую очередь в западной, прилегающей к горам части области», — пояснила синоптик в telegram-канале «Уральский Гидрометцентр». При этом мокрый снег может выпасть уже 23—25 октября в некоторых частях севера области. Первый снегопад накрыл Средний Урал еще 9 октября, а через день и Екатеринбург. Уборочная техника выехала ликвидировать последствия стихии, власти ввели режим повышенной готовности, а водители выстроились в огромные очереди на шиномонтажки. Подробнее о непогоде в регионе — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области образование снежного покрова ожидается в первой пятидневке ноября. В первую очередь осадки выпадут в западной части региона. Об этом рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. «К началу ноября температура понизится еще на 2—3 градуса. В первой пятидневке месяца уже возможно образование снежного покрова, в первую очередь в западной, прилегающей к горам части области», — пояснила синоптик в telegram-канале «Уральский Гидрометцентр». При этом мокрый снег может выпасть уже 23—25 октября в некоторых частях севера области. Первый снегопад накрыл Средний Урал еще 9 октября, а через день и Екатеринбург. Уборочная техника выехала ликвидировать последствия стихии, власти ввели режим повышенной готовности, а водители выстроились в огромные очереди на шиномонтажки. Подробнее о непогоде в регионе — в отдельном сюжете URA.RU.