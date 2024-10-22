Главный синоптик рассказала, когда в Свердловской области начнутся снегопады

В Свердловской области образование снежного покрова ожидается в первой пятидневке ноября. В первую очередь осадки выпадут в западной части региона. Об этом рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.
«К началу ноября температура понизится еще на 2—3 градуса. В первой пятидневке месяца уже возможно образование снежного покрова, в первую очередь в западной, прилегающей к горам части области», — пояснила синоптик в telegram-канале «Уральский Гидрометцентр». При этом мокрый снег может выпасть уже 23—25 октября в некоторых частях севера области.
Первый снегопад накрыл Средний Урал еще 9 октября, а через день и Екатеринбург. Уборочная техника выехала ликвидировать последствия стихии, власти ввели режим повышенной готовности, а водители выстроились в огромные очереди на шиномонтажки. Подробнее о непогоде в регионе — в отдельном сюжете URA.RU.
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