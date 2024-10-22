В Челябинской области рядом с поселком Малиновка загорелись поля

Поля загорелись недалеко от поселка Малиновка
В Агаповском районе Челябинской области рядом с поселком Малиновка загорелись поля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Там произвели опашку территории. Угрозы населенному пункту нет. Пожарное прикрытие организовано», — сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе также уточнили, что пострадавших нет. Люди находятся в безопасности.
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