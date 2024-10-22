В Челябинской области рядом с поселком Малиновка загорелись поля

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Поля загорелись недалеко от поселка Малиновка
Поля загорелись недалеко от поселка Малиновка Фото:

В Агаповском районе Челябинской области рядом с поселком Малиновка загорелись поля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Там произвели опашку территории. Угрозы населенному пункту нет. Пожарное прикрытие организовано», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе также уточнили, что пострадавших нет. Люди находятся в безопасности.

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В Агаповском районе Челябинской области рядом с поселком Малиновка загорелись поля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Там произвели опашку территории. Угрозы населенному пункту нет. Пожарное прикрытие организовано», — сообщили в пресс-службе. В пресс-службе также уточнили, что пострадавших нет. Люди находятся в безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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