22 октября 2024

Директор управления капстроительства Сургута написал заявление на увольнение

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Директор управления капстроительства написал заявление на увольнение
Директор управления капстроительства написал заявление на увольнение Фото:

Директор управления капитального строительства Сургута Александр Гребешок написал заявление на увольнение. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«У Гребешка на протяжении последнего времени развивался конфликт с директором департамента архитектуры и градостроительства Алексеем Фокеевым. В итоге, все закончилось тем, что директор управления капстроительства написал заявление на отпуск с последующей отставкой. Говорят, что его последний рабочий день в этой должности — 8 ноября», — рассказал инсайдер.

В пресс-службу администрации Сургута был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало о кадровых перестановках стройблока в Нижневартовске. Там новым руководителем местного департамента строительства стал Станислав Чеботарев.

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Директор управления капитального строительства Сургута Александр Гребешок написал заявление на увольнение. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «У Гребешка на протяжении последнего времени развивался конфликт с директором департамента архитектуры и градостроительства Алексеем Фокеевым. В итоге, все закончилось тем, что директор управления капстроительства написал заявление на отпуск с последующей отставкой. Говорят, что его последний рабочий день в этой должности — 8 ноября», — рассказал инсайдер. В пресс-службу администрации Сургута был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU рассказывало о кадровых перестановках стройблока в Нижневартовске. Там новым руководителем местного департамента строительства стал Станислав Чеботарев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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