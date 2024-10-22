Директор управления капстроительства Сургута написал заявление на увольнение

Директор управления капитального строительства Сургута Александр Гребешок написал заявление на увольнение. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.
«У Гребешка на протяжении последнего времени развивался конфликт с директором департамента архитектуры и градостроительства Алексеем Фокеевым. В итоге, все закончилось тем, что директор управления капстроительства написал заявление на отпуск с последующей отставкой. Говорят, что его последний рабочий день в этой должности — 8 ноября», — рассказал инсайдер.
В пресс-службу администрации Сургута был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
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