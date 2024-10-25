Полиция Сургута начала проверку из-за истории со стрельбой по микроавтобусу

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Полиция выясняет, кто "стрелял" по микроавтобусу в Сургуте
Полиция выясняет, кто "стрелял" по микроавтобусу в Сургуте Фото:

В Сургуте полицейские проверяют информацию о стрельбе по городским автобусам, рассказали URA.RU в окружном УМВД. До этого очевидцы сообщили, что неизвестные повредили стекла у транспорта, предположив, что окна были обстреляны.

«Полиция проводит проверку по сообщениям о повреждении автобусов в Сургуте», — уточнили в пресс-службе ведомства. Очевидцы сообщили о повреждении нескольких автобусов.

Источник агентства в силовых структурах при этом добавляет, что вероятнее всего транспорт повредили подростки. «Возможно дети играли с чем-то, что может выстрелить. Как такового стреляного повреждения в окне автомобиля нет. Водитель просто слышал звуки похожие на выстрелы, он стоял на обочине и ожидал своего товарища, и пока стоял, услышал, как будто по стеклу что-то отлетает», — уточняет инсайдер.

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В Сургуте полицейские проверяют информацию о стрельбе по городским автобусам, рассказали URA.RU в окружном УМВД. До этого очевидцы сообщили, что неизвестные повредили стекла у транспорта, предположив, что окна были обстреляны. «Полиция проводит проверку по сообщениям о повреждении автобусов в Сургуте», — уточнили в пресс-службе ведомства. Очевидцы сообщили о повреждении нескольких автобусов. Источник агентства в силовых структурах при этом добавляет, что вероятнее всего транспорт повредили подростки. «Возможно дети играли с чем-то, что может выстрелить. Как такового стреляного повреждения в окне автомобиля нет. Водитель просто слышал звуки похожие на выстрелы, он стоял на обочине и ожидал своего товарища, и пока стоял, услышал, как будто по стеклу что-то отлетает», — уточняет инсайдер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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