Полиция Сургута начала проверку из-за истории со стрельбой по микроавтобусу

В Сургуте полицейские проверяют информацию о стрельбе по городским автобусам, рассказали URA.RU в окружном УМВД. До этого очевидцы сообщили, что неизвестные повредили стекла у транспорта, предположив, что окна были обстреляны.
«Полиция проводит проверку по сообщениям о повреждении автобусов в Сургуте», — уточнили в пресс-службе ведомства. Очевидцы сообщили о повреждении нескольких автобусов.
Источник агентства в силовых структурах при этом добавляет, что вероятнее всего транспорт повредили подростки. «Возможно дети играли с чем-то, что может выстрелить. Как такового стреляного повреждения в окне автомобиля нет. Водитель просто слышал звуки похожие на выстрелы, он стоял на обочине и ожидал своего товарища, и пока стоял, услышал, как будто по стеклу что-то отлетает», — уточняет инсайдер.
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