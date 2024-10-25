Самолет Москва — Нижневартовск экстренно сел в Перми из-за смерти пассажирки

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Рейс выполняла авиакомпания «Аэрофлот»
Рейс выполняла авиакомпания «Аэрофлот» Фото:

В Перми совершил посадку самолет, который следовал из Москвы в Нижневартовск. Причиной стало ухудшение состояния здоровья одной из пассажирок. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте.

«Воздушное судно рейсом Москва — Нижневартовск совершило вынужденную посадку в аэропорту Перми, так как женщина, 1947 г.р. находилась без сознания. По прилету бригада скорой помощи констатировала внезапную смерть», — сказано в сообщении.

Уточняется, что самолет приземлился в Перми в 3:37. Медики попытались реанимировать пассажирку, но это не помогло. Транспортная полиция проводит проверку. На сайте аэропорта «Большое Савино» сказано, что рейс из Москвы в Нижневартовск выполняла авиакомпания «Аэрофлот». Рейс вылетел из Перми в Нижневартовск в 7:51.

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В Перми совершил посадку самолет, который следовал из Москвы в Нижневартовск. Причиной стало ухудшение состояния здоровья одной из пассажирок. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте. «Воздушное судно рейсом Москва — Нижневартовск совершило вынужденную посадку в аэропорту Перми, так как женщина, 1947 г.р. находилась без сознания. По прилету бригада скорой помощи констатировала внезапную смерть», — сказано в сообщении. Уточняется, что самолет приземлился в Перми в 3:37. Медики попытались реанимировать пассажирку, но это не помогло. Транспортная полиция проводит проверку. На сайте аэропорта «Большое Савино» сказано, что рейс из Москвы в Нижневартовск выполняла авиакомпания «Аэрофлот». Рейс вылетел из Перми в Нижневартовск в 7:51.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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