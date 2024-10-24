24 октября 2024

Жителя ХМАО осудят за скачивание пиратских программ

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура направила дело в суд для рассмотрения
Прокуратура направила дело в суд для рассмотрения Фото:

Прокуратура Сургута направила в суд дело в отношении 48-летнего мужчины, который незаконно использовал программы от компаний «1С и „1С-Софт“ на компьютере. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«В период с декабря 2006 года по март 2024 года обвиняемый неправомерно осуществлял использование объектов авторского права — лицензионных программных приложений для ЭВМ, выпускаемых ООО „1С“ и ООО „1С-Софт“, которые он скачал из сети „Интернет“ и установил на свой компьютер», — сообщает пресс-служба ведомства. Компаниям был причинен ущерб на сумму 1,9 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения. Мужчине грозит ответственность по части второй статьи 146 УК РФ «нарушение авторских прав», максимальная санкция по ней — два года лишения свободы.

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Прокуратура Сургута направила в суд дело в отношении 48-летнего мужчины, который незаконно использовал программы от компаний «1С и „1С-Софт“ на компьютере. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры. «В период с декабря 2006 года по март 2024 года обвиняемый неправомерно осуществлял использование объектов авторского права — лицензионных программных приложений для ЭВМ, выпускаемых ООО „1С“ и ООО „1С-Софт“, которые он скачал из сети „Интернет“ и установил на свой компьютер», — сообщает пресс-служба ведомства. Компаниям был причинен ущерб на сумму 1,9 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения. Мужчине грозит ответственность по части второй статьи 146 УК РФ «нарушение авторских прав», максимальная санкция по ней — два года лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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