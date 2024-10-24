В ХМАО в ДТП погиб человек

Мужчина погиб под Нижневартовском
В аварии в Нижневартовском районе (ХМАО) погиб человек. Об этом сообщили в «Центроспас-Югория».
«Спасатели выезжали на 245 километр одного из месторождений района по сообщению о дорожно-транспортном происшествии. Прибывшие к месту вызова спасатели при помощи специального оборудования деблокировали погибшего мужчину», — сообщили в ведомстве.
Погибший мужчина 1965 года рождения. Его тело передали в полицию. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.
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