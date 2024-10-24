24 октября 2024

В ХМАО в ДТП погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина погиб под Нижневартовском
Мужчина погиб под Нижневартовском Фото:

В аварии в Нижневартовском районе (ХМАО) погиб человек. Об этом сообщили в «Центроспас-Югория».

«Спасатели выезжали на 245 километр одного из месторождений района по сообщению о дорожно-транспортном происшествии. Прибывшие к месту вызова спасатели при помощи специального оборудования деблокировали погибшего мужчину», — сообщили в ведомстве.

Погибший мужчина 1965 года рождения. Его тело передали в полицию. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.

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В аварии в Нижневартовском районе (ХМАО) погиб человек. Об этом сообщили в «Центроспас-Югория». «Спасатели выезжали на 245 километр одного из месторождений района по сообщению о дорожно-транспортном происшествии. Прибывшие к месту вызова спасатели при помощи специального оборудования деблокировали погибшего мужчину», — сообщили в ведомстве. Погибший мужчина 1965 года рождения. Его тело передали в полицию. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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