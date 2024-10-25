Экипаж «Аэрофлота» пытался спасти пассажирку, погибшую при перелете в ХМАО

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Бортпроводники "Аэрофлота" пытались спасти женщину, которой стало плохо во время полета из Москвы в ХМАО
Бортпроводники "Аэрофлота" пытались спасти женщину, которой стало плохо во время полета из Москвы в ХМАО Фото:

«Аэрофлот» прокомментировал смерть пассажирки во время перелета из Москвы в Нижневартовск. Пресс-служба авиакомпании сообщила URA.RU, что бортпроводники пытались спасти женщину до прибытия скорой помощи.

«При выполнении рейса Москва — Нижневартовск внезапно ухудшилось состояние здоровья пассажирки. Бортпроводники незамедлительно приступили к оказанию первой помощи совместно с врачом из числа пассажиров и проинформировали командира воздушного судна, который принял решение о посадке в ближайшем аэропорту Перми. Бортпроводники осуществляли сердечно-легочную реанимацию до момента прибытия бригады скорой помощи на борт, которая, к сожалению, констатировала смерть», — сообщили агентству в авиакомпании.

Ранее URA.RU писало, что в Перми совершил посадку самолет, который следовал из Москвы в Нижневартовск. Причиной стало ухудшение состояния здоровья одной из пассажирок.

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«Аэрофлот» прокомментировал смерть пассажирки во время перелета из Москвы в Нижневартовск. Пресс-служба авиакомпании сообщила URA.RU, что бортпроводники пытались спасти женщину до прибытия скорой помощи. «При выполнении рейса Москва — Нижневартовск внезапно ухудшилось состояние здоровья пассажирки. Бортпроводники незамедлительно приступили к оказанию первой помощи совместно с врачом из числа пассажиров и проинформировали командира воздушного судна, который принял решение о посадке в ближайшем аэропорту Перми. Бортпроводники осуществляли сердечно-легочную реанимацию до момента прибытия бригады скорой помощи на борт, которая, к сожалению, констатировала смерть», — сообщили агентству в авиакомпании. Ранее URA.RU писало, что в Перми совершил посадку самолет, который следовал из Москвы в Нижневартовск. Причиной стало ухудшение состояния здоровья одной из пассажирок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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