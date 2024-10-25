Экипаж «Аэрофлота» пытался спасти пассажирку, погибшую при перелете в ХМАО

«Аэрофлот» прокомментировал смерть пассажирки во время перелета из Москвы в Нижневартовск. Пресс-служба авиакомпании сообщила URA.RU, что бортпроводники пытались спасти женщину до прибытия скорой помощи.
«При выполнении рейса Москва — Нижневартовск внезапно ухудшилось состояние здоровья пассажирки. Бортпроводники незамедлительно приступили к оказанию первой помощи совместно с врачом из числа пассажиров и проинформировали командира воздушного судна, который принял решение о посадке в ближайшем аэропорту Перми. Бортпроводники осуществляли сердечно-легочную реанимацию до момента прибытия бригады скорой помощи на борт, которая, к сожалению, констатировала смерть», — сообщили агентству в авиакомпании.
Ранее URA.RU писало, что в Перми совершил посадку самолет, который следовал из Москвы в Нижневартовск. Причиной стало ухудшение состояния здоровья одной из пассажирок.
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