«Дочка» «Лукойла» из ХМАО судится с бывшей компанией Хотина за 200 миллионов рублей

Компания «ЭПУ Сервис», входящая в структуру «Лукойла», подала иск против компании «Юкатэкс-Югра», ранее принадлежавшей осужденному предпринимателю Алексею Хотину, о взыскании долга в 200 миллионов рублей. В такую сумму истец оценил задолженность за аренду оборудования и выполненные работы, а также проценты и неустойки за несоблюдение сроков аренды и возврата оборудования.
«ООО „ЭПУ Сервис“ обратилось в арбитражный суд ХМАО с иском к ООО „Юкатекс-Югра“. Истец требует взыскать задолженность за аренду оборудования в размере 76 664 655 руб. 28 коп., задолженности за выполненные работы по текущему и капитальному ремонту УЭЦН в размере 1 235 700 руб. 00 коп., проценты за просрочку оплаты работ по текущему и капитальному ремонту УЭЦН в размере 75 772 руб. 15 коп., неустойку за нарушение сроков внесения арендной платы за аренду оборудования в размере 29 031 282 руб. 13 коп., неустойку за нарушение срока возврата оборудования в размере 93 334 530 руб. 57 коп.», — указано в материалах суда, которые есть в распоряжении URA.RU.
Компания «ЭПУ Сервис», действующая в Когалыме, представляет собой дочернюю структуру «Лукойла». Ответчик, компания «Юкатэкс-Югра», ранее входила в состав активов нефтяной группы «Русь-Ойл», которая находилась под контролем бизнесмена Алексея Хотина. В 2021 году он был осужден за крупную растрату, и активы компании «Русь-Ойл» подверглись реструктуризации, что привело к изменению структуры владения.
Суд принял заявление и назначил дело к разбирательству в предварительном судебном заседании. В компании «ЭПУ Сервис» и «Юкатэкс-Югра» были направлены запросы для получения комментариев по делу, но ответ на момент публикации не поступил.
Ранее URA.RU писало, что дочернее общество «Лукойла» в ХМАО — «Лукойл-Западная Сибирь» — отсудило у бывшей фирмы Хотина плату за пользование дорогами. Нефтяная компания предоставляла транспорту «Каюм Нефти» право круглосуточного проезда по своим трассам.
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