В ХМАО задержали жительницу Иркутска с крупной партией наркотиков

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Женщину приговорили к восьми годам лишения свободы
Женщину приговорили к восьми годам лишения свободы Фото:

В Нефтеюганском районе задержали жительницу Иркутска с пятью килограммами наркотиков. Об этом сообщили в региональном УМВД.

«В функции женщины входило приобретать у неизвестного ей лица крупные партии наркотиков, заложенных в различных частях Тюменской области и ХМАО-Югры. Однако довести преступный умысел до конца иркутянка не смогла, так как сотрудники полиции ее задержали на территории одного из месторождений Нефтеюганского района», — сообщили в ведомстве.

Всего у женщины изъяли пять килограмм наркотиков. Суд назначил ей наказание в виде восьми лет лишения свободы.

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В Нефтеюганском районе задержали жительницу Иркутска с пятью килограммами наркотиков. Об этом сообщили в региональном УМВД. «В функции женщины входило приобретать у неизвестного ей лица крупные партии наркотиков, заложенных в различных частях Тюменской области и ХМАО-Югры. Однако довести преступный умысел до конца иркутянка не смогла, так как сотрудники полиции ее задержали на территории одного из месторождений Нефтеюганского района», — сообщили в ведомстве. Всего у женщины изъяли пять килограмм наркотиков. Суд назначил ей наказание в виде восьми лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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