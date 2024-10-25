В ХМАО задержали жительницу Иркутска с крупной партией наркотиков

Женщину приговорили к восьми годам лишения свободы
В Нефтеюганском районе задержали жительницу Иркутска с пятью килограммами наркотиков. Об этом сообщили в региональном УМВД.
«В функции женщины входило приобретать у неизвестного ей лица крупные партии наркотиков, заложенных в различных частях Тюменской области и ХМАО-Югры. Однако довести преступный умысел до конца иркутянка не смогла, так как сотрудники полиции ее задержали на территории одного из месторождений Нефтеюганского района», — сообщили в ведомстве.
Всего у женщины изъяли пять килограмм наркотиков. Суд назначил ей наказание в виде восьми лет лишения свободы.
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