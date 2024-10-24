Девять образовательных учреждений поселений ХМАО подверглись капремонту

В Нижневартовском районе ХМАО в 2024 году провели капитальный ремонт в пяти детских садах и четырех школах. Работам были подвержены образовательные учреждения Излучнска, Агана, Новоаганска, Варьегана и Чехломея, сообщили в мэрии.
«В Нижневартовском районе капитально отремонтировали девять учреждений образования… Большую работу провели в Новоаганске… Агане… Варьегане… Излучнске… Чехломее», — написано в telegram-канале ведомства.
Так, например, в излучинской начальной школе отремонтировали крышу и провели отделочные работы, в школе №2 — сделали кровлю и два спортивных зала, а в новоаганской школе Жукова — крышу, зонты над шахтами, ограждения и снегозадержатели. Помимо этого, ремонту подверглись: единственный детский сад Чехломея, в Новоаганске — школа № 1, детские сады «Снежинка» и «Лесная сказка», а в Варьегане — детский сад «Олененок».
Сейчас работы по капремонту проведены во всех образовательных учреждениях Нижневартовского района. С 2019 года выполнено 172 мероприятия.
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