Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога вручил государственные награды жителям ХМАО за вклад в настоящее и будущее России во время своего визита в Ханты-Мансийск. Информация и фото размещены в официальном telegram-канале уральского полпредства UrFO_InFO.
«Артем Жога вручил государственные награды жителям Югры. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе отметил, что вручение наград — это возможность встретиться и лично пообщаться с людьми, которые вносят особый вклад в настоящее и будущее России», — указано в публикации.
В числе награжденных были нефтяники и строители, которые возводят трассу М-12 «Восток». Также награды за патриотическое воспитание молодежи получил руководитель Центра специальной подготовки «Сибирский легион» Андрей Сенин.
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