24 октября 2024

Жога наградил жителей ХМАО за вклад в будущее России. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Уральский полпред Жога отметил вклад югорчан в будущее России
Уральский полпред Жога отметил вклад югорчан в будущее России Фото:

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога вручил государственные награды жителям ХМАО за вклад в настоящее и будущее России во время своего визита в Ханты-Мансийск. Информация и фото размещены в официальном telegram-канале уральского полпредства UrFO_InFO.

«Артем Жога вручил государственные награды жителям Югры. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе отметил, что вручение наград — это возможность встретиться и лично пообщаться с людьми, которые вносят особый вклад в настоящее и будущее России», — указано в публикации.

В числе награжденных были нефтяники и строители, которые возводят трассу М-12 «Восток». Также награды за патриотическое воспитание молодежи получил руководитель Центра специальной подготовки «Сибирский легион» Андрей Сенин.

Жога наградил югорчан за вклад в будущее страны
Жога наградил югорчан за вклад в будущее страны
Фото:

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога вручил государственные награды жителям ХМАО за вклад в настоящее и будущее России во время своего визита в Ханты-Мансийск. Информация и фото размещены в официальном telegram-канале уральского полпредства UrFO_InFO. «Артем Жога вручил государственные награды жителям Югры. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе отметил, что вручение наград — это возможность встретиться и лично пообщаться с людьми, которые вносят особый вклад в настоящее и будущее России», — указано в публикации. В числе награжденных были нефтяники и строители, которые возводят трассу М-12 «Восток». Также награды за патриотическое воспитание молодежи получил руководитель Центра специальной подготовки «Сибирский легион» Андрей Сенин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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